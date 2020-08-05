В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Новости

Александр Мостовой прокомментировал переход Урунова в "Спартак" 12:44
Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело 12:38
Почему исчез почетный король Испании Хуан Карлос I 12:37
Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии 12:32
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет 12:30
В Москве вырос спрос на жилье в центре города 12:23
В Сочи из-за гибели ребенка после нападения медведей проверят базы отдыха 12:13
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту 12:06
Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод. Владельцу выдали новый 12:00
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки" 12:00
"Роскосмос" опубликовал фото Самары со спутника 11:52
Глава минздрава Ливана назвал ситуацию после взрывов "полной катастрофой" 11:48
СМИ: "Спартак" намерен приобрести Адриена Силву 11:48
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению 11:38
Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 11:38
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" 11:28
При обрушении моста в ЕАО пострадали двое военных 11:28
В Москве число заболевших за сутки почти в 2 раза меньше, чем месяц назад 11:22
Водитель не спал: СК сделал первые выводы о ДТП с девятью жертвами в Крыму 11:22
Мишустин утвердил правила выделения грантов на инжиниринговые центры 11:15
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 11:14
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки 11:13
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском 11:01
Какие спектакли покажут театры Союзного государства 10:48
В ЕАО на военных учениях обрушился мост 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 12:31
Рубрика: Общество

В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Российский рыболовецкий траулер "Карелия" (порт приписки Архангельск), на борту которого выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, направляется в Калининградскую область.

Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

- Все службы региона ведут активную подготовку по проведению всех необходимых мероприятий по недопущению распространения на территории региона инфекции, - подчеркнули в штабе. - Управлением Роспотребнадзора совместно с учреждениями минздрава будут произведены ПЦР-исследования граждан, находящихся на судне.

Заболевших доставят в инфекционные стационары и обеспечат необходимое лечение. Сам траулер в порт не зайдет, он будет стоять на рейде Балтийска в режиме обсервации.

Как сообщила Объединенная пресс-служба Росрыболовства, "Карелия" (бортовой №АК-0749) вела промысел у Фарерских островов. Местные санитарные службы 25 июля сообщили, что по результатам обследования на борту выявлено более 20 членов экипажа "Карелии" с положительным тестом на COVID-19. 27 июля эта информация была подтверждена Представительством Фарерских островов в Москве.

Фото: iStock
Ученые определили риск заразиться коронавирусом в поезде

Однако капитан судна принял решение продолжить промысел. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве. Заместитель руководителя ведомства, руководитель Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Петр Савчук завил, что капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора и поручил начать в отношении судна "Карелия" процедуру изъятия СУБ (свидетельства об управлении безопасностью).

После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу капитан "Карелии" принял решение вернуться в ближайший российский порт. Им является Калининград.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше