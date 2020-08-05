В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Российский рыболовецкий траулер "Карелия" (порт приписки Архангельск), на борту которого выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, направляется в Калининградскую область.

Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.

- Все службы региона ведут активную подготовку по проведению всех необходимых мероприятий по недопущению распространения на территории региона инфекции, - подчеркнули в штабе. - Управлением Роспотребнадзора совместно с учреждениями минздрава будут произведены ПЦР-исследования граждан, находящихся на судне.

Заболевших доставят в инфекционные стационары и обеспечат необходимое лечение. Сам траулер в порт не зайдет, он будет стоять на рейде Балтийска в режиме обсервации.

Как сообщила Объединенная пресс-служба Росрыболовства, "Карелия" (бортовой №АК-0749) вела промысел у Фарерских островов. Местные санитарные службы 25 июля сообщили, что по результатам обследования на борту выявлено более 20 членов экипажа "Карелии" с положительным тестом на COVID-19. 27 июля эта информация была подтверждена Представительством Фарерских островов в Москве.

Однако капитан судна принял решение продолжить промысел. Сложившаяся ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве. Заместитель руководителя ведомства, руководитель Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции Петр Савчук завил, что капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора и поручил начать в отношении судна "Карелия" процедуру изъятия СУБ (свидетельства об управлении безопасностью).

После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу капитан "Карелии" принял решение вернуться в ближайший российский порт. Им является Калининград.