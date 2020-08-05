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05.08.2020 13:11
Рубрика: Общество

Разведчикам посвящается

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 172(8226)
В Калининградской области открыли памятный камень, посвященный разведчикам легендарных групп "Максим" и "Джек". Его заложили в Виштынецком парке - в том месте, где герои Великой Отечественной войны осенью 1944 года провели сложнейшую разведывательную операцию.
Фото: Пресс-служба Виштынецкого эколого-исторического музея Фото: Пресс-служба Виштынецкого эколого-исторического музея
Фото: Пресс-служба Виштынецкого эколого-исторического музея

Виштынецкий парк - это часть Роминтской пущи, которую Калининградская область делит с Польшей и Литвой. Традиция устанавливать памятные камни в Роминте появилась еще в позапрошлом веке.

Фото: Владимир Елецких
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До недавнего времени все камни были посвящены событиям, связанным с немецким, довоенным периодом истории этой земли. Одни возведены в честь выдающихся лесничих Восточной Пруссии, другие - в честь охотничьих трофеев кайзера.

Идея увековечить советскую и российскую историю края принадлежит известному калининградскому краеведу Александру Казеннову. Он предложил установить камень в честь участников объединенной разведгруппы "Максим" - "Джек". Ведь именно в нынешнем Виштынецком парке разведчики собирали информацию, связанную с прифронтовой ставкой люфтваффе.

- Это очень правильная идея - создать на карте Виштынецкого парка новую историческую и туристическую точку, посвященную людям, благодаря которым была одержана Великая Победа. Мы ее с удовольствием поддержали, - отметил директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов. - Символично, что идею удалось реализовать в год 75-летия Великой Победы.

Музей подал заявку на региональный конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и получил субсидию - около 270 тысяч рублей. Как отмечают в правительстве области, не поддержать эту инициативу было невозможно.

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