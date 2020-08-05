Виштынецкий парк - это часть Роминтской пущи, которую Калининградская область делит с Польшей и Литвой. Традиция устанавливать памятные камни в Роминте появилась еще в позапрошлом веке.
До недавнего времени все камни были посвящены событиям, связанным с немецким, довоенным периодом истории этой земли. Одни возведены в честь выдающихся лесничих Восточной Пруссии, другие - в честь охотничьих трофеев кайзера.
Идея увековечить советскую и российскую историю края принадлежит известному калининградскому краеведу Александру Казеннову. Он предложил установить камень в честь участников объединенной разведгруппы "Максим" - "Джек". Ведь именно в нынешнем Виштынецком парке разведчики собирали информацию, связанную с прифронтовой ставкой люфтваффе.
- Это очень правильная идея - создать на карте Виштынецкого парка новую историческую и туристическую точку, посвященную людям, благодаря которым была одержана Великая Победа. Мы ее с удовольствием поддержали, - отметил директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов. - Символично, что идею удалось реализовать в год 75-летия Великой Победы.
Музей подал заявку на региональный конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и получил субсидию - около 270 тысяч рублей. Как отмечают в правительстве области, не поддержать эту инициативу было невозможно.