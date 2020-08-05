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05.08.2020 16:45
Рубрика: Общество

В Мурманскую область прилетели редкие лебеди-шипуны

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Предоставлено Кандалакшским заповедником Фото: Предоставлено Кандалакшским заповедником
Фото: Предоставлено Кандалакшским заповедником

В Кандалакшском заповеднике Мурманской области появились лебеди-шипуны - крайне редкие птицы. На Кольском полуострове они не гнездятся. В Заполярье их можно встретить  лишь на пролете, когда "гости" на короткое время задерживаются здесь, чтобы подкормиться и отдохнуть.

Фото: Instagram.com/nskzoo/
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Сделать уникальный снимок лебедей-шипунов в полете удалось инспектору заповедника Василию Вощикову.

- За последние десять лет были всего одна или две встречи с лебедями-шипунами, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель директора по научной работе Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева. - Такие встречи, как правило, случайны. Не исключено, что они появляются чаще, просто мы их встречаем не всегда.

Кстати, лебеди-"аборигены" в Мурманской области все же есть. Здесь гнездится лебедь-кликун, отметила Екатерина Толмачева. Это те самые моногамные птицы, которые образуют пары на всю жизнь. Они строят гнездо в недоступных для хищников месте - среди топи болот, на кочках и "островках" из растений. Размеры гнезда настолько велики, что некоторые из них можно принять за небольшой островок - диаметр доходит до 1,5 метров, а высота до 40-50 сантиметров.

Справка "РГ"

Лебедь-шипун обитает от юга Скандинавии до Турции и Ирана, дельты Волги в Юго-Западной Сибири, Казахстана и Забайкалье. Размах крыльев птицы около 2,5 метров, вес - от 8 до 13 килограммов. Шея длинная. Окраска взрослой особи белоснежная, основание и кончик нароста шишки на клюве черного цвета, остальная часть клюва красная. Лебедь-кликун обладает характерной "лебединой" внешностью: продолговатое тело, длинная шея, длинный жёлтый клюв с черным кончиком без характерного нароста у основания, полностью белое оперение, черные ноги. Занесен в Красную книгу Мурманской области. Кстати, легенду о "лебединой песне" связывают именно с лебедем-кликуном, звуки голоса которого кажутся жалобными. Кликун - рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по высоте перелетов: стаи лебедей были замечены на высоте более 8000 метров.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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