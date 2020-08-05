В Ненецком автономном округе (НАО) пришлось остановить строительство многоквартирного дома. Еще на одной стройплощадке работы затормозились. За этими, на первый взгляд, единичными случаями стоит большая проблема - дефицит рабочих кадров. Она может возникнуть и на других стройках.

Дело в том, что строительные компании округа привыкли завозить рабочих из-за рубежа. И сегодня подрядчики ссылаются на пандемию коронавируса, отмечает и.о. руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Александр Чинаров. Ведь с передвижением через границу сейчас возникают большие трудности.

Подрядчики разводят руками, мол, работать не с кем. С этим не согласны в администрации округа. И предложили строителям объявить набор рабочих в Нарьян-Маре и поселках округа. По мнению чиновников, местных кадров вполне хватит на все строящиеся объекты, при этом они будут платить налоги на своей территории. Пока же в списке вакансий на сайте центра занятости округа строительных специальностей крайне мало. А те, что есть, в основном предлагают вахтовую работу в Коми и других регионах. Вакансий монтажников, которые так нужны на одной из нарьян-марских строек, нет вообще ни одной.

Получается, подрядчики даже не пытаются решить проблему на месте. Что выглядит странным, поскольку за срыв сроков строительства, наверняка, предусмотрены штрафы. Возможно, все дело в дешевизне "заграничных рабочих рук". В этих причинах надо бы разобраться. Чтобы и дома сдавали вовремя, и свои строители не простаивали.