Семьсот шестьдесят молодых мам в этом году пройдут бесплатное профессиональное переобучение в рамках специальной городской программы (из них 238 - уже обучилось, 222 - в процессе обучения). И если в предыдущие годы в программе могли принять участие только петербурженки, находящиеся в декретном отпуске до исполнения ребенку трех лет, то с этого года принимают участие и неработающие мамы, которые ухаживают за детьми постарше - от трех до семи лет. Новая полученная профессия или же дополнительное обучение по имеющейся специальности дает молодым женщинам отличный шанс на трудоустройство.

Из тысячи молодых мам, прошедших обучение в 2019 году, переподготовку (получение новой профессии) выбрали 78,9 процента, повышение квалификации - 18,7 процента, подготовку для тех, кто еще не имеет никакой специальности, - 2,4 процента. Обучение велось в 13 образовательных учреждениях.

Для сравнения: в 2018 году по программе было обучено 534 петербурженки, находящиеся в декрете. Можно говорить о предварительных результатах. Многие женщины вернулись на прежнее место работы, и некоторые из них - с повышением квалификации. То есть они стали более знающими сотрудниками. И это, подчеркнем, находясь в декрете! Другие выпускницы успешно работают по новой специальности. Есть и те, кто еще "досиживает декрет" и только планирует выход на работу.

Обучение мам включительно по 2019 год велось из средств, выделяемых из городского бюджета. С 2020 года обучение началось в рамках уже национального проекта "Демография" и финансируется из бюджета федерального. То есть петербургский опыт транслируется на всю страну. В этом году сократилось количество участниц программы. Свои коррективы внесла сложная эпидситуация: далеко не все занятия можно перенести в онлайн-формат.

В обычное время для того, чтобы принять участие в программе, нужно обращаться в районные агентства занятости населения. Если необходимо, с женщинами беседуют психологи, для того чтобы выяснить, обучение по какой именно профессии будет наиболее оптимально для конкретной женщины. Специалисты знают, какие профессии сейчас востребованы на рынке труда, и, выявляя индивидуальные способности и склонности женщины, предлагают те или иные варианты.

Многие женщины возвращаются на старое место работы, получив новые знания за время отпуска

Как показывает опыт, мамы чаще всего хотят получить знания по бухгалтерскому учету и налогообложению, аудиту, интернет-маркетингу, делопроизводству, администрированию, получить навыки специалиста по закупкам, менеджера.

Насколько нужна такая программа, "РГ" спросила у самих мам. И получила ответы, что программы - хорошие, по востребованным специальностям.

- До декрета работала бухгалтером. Хотелось получить новые знания, новые возможности по трудоустройству. В Интернете узнала о программе переобучения женщин, находящихся в декрете, и обратилась в Центр занятости населения. Выбрала направление по организации кадровой работы и делопроизводству. Занятия проходили по будним дням, по восемь часов в день на протяжении почти трех месяцев. То есть все было очень серьезно. А вот вернуться на прежнее место работы после декрета мне не удалось: в период эпидемии моя организация закрылась. Устроилась на другую работу и уверена: знания, полученные на курсах, мне пригодятся, - сказала Ксения Земскова.

- До декрета была руководителем департамента развития в телекомпании. Хотелось повысить квалификацию и получить знания по управлению персоналом. Это и юридические моменты, и навыки общения, и как поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе, и как определить на собеседовании, подходит компании конкретный претендент или нет. Уровень подготовки был очень хорошим. Благодаря курсам расширила свои профессиональные возможности, что будет мне большим плюсом в дальнейшей карьере, - отметила Яна Сигетий.