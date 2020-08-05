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05.08.2020 13:13
Рубрика: Общество

По тарифу или по затратам?

В Петербурге меняются условия на рынке предоставления социальных услуг
Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 171(8225)

В Санкт-Петербурге может измениться ситуация на рынке социальных услуг, и город останется без частных компаний, работающих в этой сфере. Все дело в том, что чиновники предлагают им действовать по новым правилам, отменив единый тариф и оплачивая выполнение заказов только по понесенным затратам.

Но сначала о том, кто такие поставщики социальных услуг. Это юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание. С 1 января 2015 года в число поставщиков наряду с государственными попали и негосударственные, в том числе социально ориентированные, а также индивидуальные предприниматели. К государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг предъявляются единые требования, они уравнены в правах и обязанностях. Все занесены в реестр и должны получать от властей средства за оказанные услуги - по утвержденному тарифу.

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Так было и в Петербурге буквально до апреля нынешнего года. А потом правительство приняло поправки в городское постановление о регулировании выплаты компенсаций за оказанные соцуслуги - по понесенным затратам. И кстати, в последние месяцы оплата поступает с большим опозданием. Частники вынуждены тратить собственные средства и ждать компенсации.

А ее сумма за оказание услуг частным и некоммерческим компаниям только в 2019 году составила 1,4 миллиарда рублей. Причем объем частного рынка соцобслуживания постоянно растет и увеличился за счет государственного финансирования с нескольких миллионов рублей до миллиарда.

Но растут и долги. Невыплаты за четвертый квартал 2019-го погасили только весной. В нынешнем году не перечислили более 20 поставщикам. И эти люди, оказывающие услуги, в том числе связанные с пандемией коронавируса, сидят без денег. Часть, конечно, проплатили, в том числе НКО. Но закрывают долги за первый квартал 2020 года.

Объем частного рынка соцобслуживания постоянно растет и увеличился за счет госфинансирования с нескольких миллионов рублей до миллиарда

Так почему возникают такие большие задолженности? Во-первых, и это признают сами чиновники, есть финансовые трудности. А во-вторых, организации, при включении в реестр поставщиков, заявляют не свои фактические затраты на услуги, а тариф, который ежегодно утверждает Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. При подведении итогов выходило, что они делали больше, чем закладывали. Поэтому, как считает первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Галина Колосова, не происходила легализация их истинных затрат.

Но поставщики соцуслуг опасаются, что с новыми условиями будет по-другому: если затраты окажутся ниже установленного государственного тарифа, то им перечислят по затратам, а если выше - по нормативу. И тогда получится, что нельзя будет получить вообще никакой прибыли, хотя организации коммерческие. Кроме того, частники считают, что из-за новых правил денег станет еще меньше. Они называют низкий объем выделения средств самой главной проблемой рынка социальных услуг.

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- По опыту Петербурга видим, что страдают люди, которые не могут получить услугу, и организации, которые добросовестно работают и не могут на безвозмездной основе содержать персонал и вообще не отказывать своим клиентам, - заявил член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Александр Спивак.

Чтобы получить свои деньги, некоторые организации вынуждены выставлять досудебные претензии. Так, например, одной из фирм, в пансионатах которой проживают более 300 жителей города, часть средств перевели, но за все работы так и не заплатили. В таком же положении оказался и гериатрический центр на сто с небольшим мест. И подобные проблемы будут только усугубляться, потому что с каждым годом число пожилых людей в Петербурге становится больше. На сегодня их 916 тысяч, через четыре года будет больше миллиона. Многим потребуется помощь соцработников.

Кстати

Но, оказывается, это не только проблема Петербурга. Данный вопрос уже неоднократно ставили перед заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики. Поэтому эксперты и предлагают на примере Северной столицы отработать механизмы работы с поставщиками соцуслуг. А для этого создать рабочую группу из чиновников и представителей организаций, чтобы выработать правила взаимодействия для всех регионов.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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