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Текст:   Вера Черенева 
15:03 05.08.2020

Вторичка оказалась популярнее новостроек во всех регионах страны

Лишь 29 процентов всех сделок недвижимости по стране приходится на новостройки, остальное - вторичный рынок. Правда, как выяснили аналитики сервиса ЦИАН, в ряде регионов РФ доля сделок на первичном рынке вплотную приблизилась ко вторичке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в Петербурге в первом полугодии 2020 года на первичном рынке было совершено 49 процентов от общего числа сделок. Это самый высокий показатель по стране.

На втором месте находится Москва, где 45 процентов от общего числа сделок пришлось на новостройки. На третьем месте Якутия (42 процента), на четвертом - Краснодарский край (41 процент).

Далее в рейтинге оказались Калининградская и Рязанская области, где на первичном рынке было заключено 40 процентов сделок. Высокий интерес к новому жилью зафиксирован в Ленобласти и в Чувашии (38 процентов сделок), а также на Сахалине и Карелии (37 процентов).

Самая скромная доля сделок на первичном рынке оказалась в Чечне, здесь среди общего числа покупок недвижимости, на новостройки пришлось всего шесть процентов. В Тыве и Томской области этот показатель составил 8 процентов, в Еврейской автономной области - 13.

Фото: iStock
Стало известно, где быстрее всего дорожает вторичка

Стоит отметить, что в большинстве регионов зафиксирован рост доли сделок с новостройками. Аналитики связывают это с программой льготной ипотеки, которая дает возможность купить квартиру под 6,5 процентов годовых.

Практика показывает, что лидерами роста по числу сделок на ипотеке являются высоко урбанизированные регионы: Москва, Подмосковье и Петербург. Здесь активно ведется новое строительство.

Также от 25 до 20 тысяч сделок по ипотеке было заключено в Тюменской и Свердловской областях, а также в Татарстане и Башкирии. Но при этом на новостройки в данных регионах пришлось порядка 25-30 процентов от общего количества сделок.

Дело в том, что в этих регионах значительная часть сделок происходит в нестоличных городах, где темпы строительства невысоки и основной жилой фонд представлен вторичным рынком.

В число субъектов с небольшой долей продаж квартир в новостройках, например, вошли некоторые регионы Южного Федерального округа и Северного Кавказа. Здесь тоже есть своя специфика: в регионах развит частный сектор и значительное количество граждан покупает именно индивидуальные жилые дома, а не квартиры в многоэтажках.

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