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Рубрика: Происшествия

Вылетевший из Петербурга лайнер экстренно сел из-за проблем на борту

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Красноярск лайнер вернулся в аэропорт Пулково из-за технических проблем. Речь идет о рейсе FV 6573.

Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, Airbus 320 вылетел из Северной столицы в 20:16 по местному времени. На борту лайнера находились 114 человек, включая шесть членов экипажа. Самолет провел в воздухе чуть менее часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал круг для выработки топлива, после чего благополучно приземлился. Никто не пострадал.

В авиакомпании заявили, что командир принял решение вернуться в Пулково из-за трещины в стекле. Находящимся на борту людям ничего не угрожало. Перевозчик оперативно заменил воздушное судно. Пассажиры вылетели в пункт назначения в 22:57.

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