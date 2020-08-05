В одной из деревень Устьянского района Поморья развернулся настоящий триллер: местных жителей стали терроризировать пчелы. На их укусы жаловались многие, но больше всех страдала Анна Парфенова*, чей участок граничит с единственной в деревне пасекой супругов Кузнецовых. Пчелиный яд вызывает у нее сильную аллергическую реакцию: после укусов она не раз оказывалась на больничной койке с отеком Квинке. Женщина терпела семь лет, а потом обратилась с иском в суд, который постановил закрыть пасеку за создание угрозы жизни и здоровью, а также другие нарушения правил пчеловодства.

Маленькие и злобливые

И сама Анна, и другие сельчане утверждают, что пчелы у Кузнецовых какие-то особенные - маленькие, темные и злобливые (кстати, это не красное словцо, а официальный термин в пчеловодстве). Раньше в деревне были и другие пасеки, но таких проблем не возникало. Да и подопечные Кузнецовых на людей не нападали, пока в ульи не завезли "новичков" из другого региона. С тех пор и закончилась в деревне спокойная жизнь.

- Меня и моих родных кусали постоянно, - рассказала Анна Парфенова. - Из-за пчел мы не могли с весны до осени жить в деревенском доме, разрабатывать участок. С каждым укусом у меня возрастала тяжесть аллергических реакций. Развивался сильный отек с гиперемией, появлялись слабость, дрожь во всем теле, головокружение, зуд и боль в месте укуса. Каждый раз обращалась к врачу, доходило и до стационара.

В мае прошлого года она приехала вспахать землю под картошку.

Только вышла на участок - пчела ужалила в лицо, сразу стало плохо. Муж отвез в больницу, госпитализировали на несколько дней.

- Врач сказал, что еще один укус - и меня могут не спасти от анафилактического шока. После этого я совсем перестала бывать на участке, опасаясь за свою жизнь, - признается северянка.

Анна представила суду необходимые медицинские документы. А медработники подтвердили серьезность ситуации. По словам фельдшера Галины Байдаковой, они хорошо знакомую пациентку после укусов даже узнать не могли, настолько сильный был отек. У другой местной жительницы, которую также ужалила пчела, развилась реакция в виде астмы.

Предъявите жало!

Парфенова не раз пыталась решить дело миром - просила Кузнецовых убрать пчел, но безуспешно. Те отвечали, что вправе держать кого угодно - хоть змей. В лучшем случае предлагали Анне продать ее участок или давали советы по защите от укусов. Даже специальной экипировкой обеспечили.

По словам супругов, пчелы у них мирные, среднерусской породы, рекомендованной к разведению.

- Может, соседку кусают не пчелы, а осы. Ведь она не представила жало в качестве доказательства. Пчела, в отличие от осы, всегда оставляет жало. Я не виновата, что у истца аллергия, это ее проблема, но я ей сочувствую и помогаю: предоставила защитную одежду для пчеловодов, соблюдаю все ветеринарные правила. Она сама не хочет защищаться от укусов - какие тогда претензии к нам? - заявила в суде хозяйка пасеки.

Но претензии высказал и целый ряд свидетелей, также страдающих от пчелиных атак. Некоторым местным жителям, как и Анне, приходилось вызывать "скорую" после укусов. Многие боятся выйти на участок, привезти внуков на каникулы.

- Это просто ад кромешный: невозможно показаться на улице в теплую погоду, - сетовал пенсионер, который живет через три участка от пасеки. - Надо работать, картошку окучивать, а над тобой пчелы гудят, как самолеты. Через пять - семь укусов приходится с участка убегать. Ужас! Мы не против того, чтобы ответчики держали пчел, но пусть переселят их от нас на безопасное расстояние.

- Если мы привозим в деревню детей, то запираем их на веранде, чтобы никуда не выходили, - пожаловалась другая местная жительница. - Хозяева пасеки принесли нам защитные костюмы: мол, надевайте и ходите спокойно. А ребенку я что надену? Эти пчелы на самом деле очень агрессивные. Работаешь в огороде, а пчела целенаправленно летит прямо на тебя. Убегаешь в баню - она за тобой!

"Врач сказал, что еще один укус - и меня могут не спасти от анафилактического шока"

На вопрос, почему соседи массово жалуются на их пчел, владельцы пасеки ответили в том духе, что сами виноваты:

- Потому что у них зло к пчелам. Летит пчела - они уже за километр начинают махать. И зависть есть, конечно. Мы же всему району показали, что можно держать пасеку.

Горький мед

Специалист Устьянской районной станции по борьбе с болезнями животных Василий Митрофанов пояснил, что в 2004-2006 годах в район действительно завезли более агрессивных пчел из Пермского края, но с тех пор они уже смешались с местными. Эксперт также предположил, что на поведение пчел с пасеки Кузнецовых может влиять высоковольтная линия электропередачи, которая расположена ближе, чем требуется. К тому же рядом проходит шоссе, а это еще один раздражитель для насекомых.

Суд осмотрел пасеку раздора и нашел множество нарушений. Вместо сплошного забора высотой не менее двух метров - ветхий покосившийся штакетник в отдельных местах. Не высажены по всему периметру деревья и кустарники, как того требуют правила пчеловодства. Площадь участка допускает наличие не более 13 ульев, а на деле их 45. К тому же летки - отверстия для пчел - частично направлены не к центру пасеки, а как раз к соседнему участку.

Кроме того, размещение ульев на приусадебных участках и в садоводческих товариществах не допускается, если по соседству проживают люди, страдающие аллергией на пчелиный яд.

Ветеринарные правила содержат список пород, которые можно использовать в пчеловодстве. Кузнецовым предложили провести экспертизу их пчел: действительно ли у них завелась какая-то особо злобливая порода? Но ответчики от такой возможности отказались.

В свою защиту пасечники ссылались на то, что они производят для людей натуральный полезный продукт. Благодаря таким энтузиастам Устьянский район получил славу родины северного меда.

Однако любое, даже самое благое дело надо вести по закону и без ущерба для окружающих. Поскольку пасека не соответствует требованиям законодательства, а реакция на укусы пчел у Анны Парфеновой представляет угрозу ее жизни и здоровью, районный суд постановил демонтировать ульи. Ответчики обжаловали это решение, но Архангельский областной суд с ним согласился, оно вступило в законную силу.

* Фамилии героев изменены по этическим причинам.

Комментарий

Ксения Соловьева, ведущий консультант Архангельского областного суда:

- Владелица ульев утверждала, что у нее имеется ветеринарно-санитарный паспорт, участок обнесен сплошным забором, вдоль него идут сплошные насаждения кустарника и деревьев. Также она полагала, что истец может построить дополнительный забор, продать свой участок, не размещать на нем то, что привлекает пчел. Однако в ходе осмотра пасеки соблюдение требований не подтвердилось. Были выявлены нарушения норм и правил, регулирующих деятельность пчеловодов. В частности, плотность размещения ульев превышала норматив в три раза.

Наличие у истца аллергической реакции на укусы пчел подтвердила судебно-медицинская экспертиза. С учетом всех доказательств суд удовлетворил исковые требования.

Галина Мельчакова, апитерапевт:

- Пчелу можно пожалеть, потому что она труженица. Если человек ведет себя очень беспокойно, агрессивно настроен против нее - она обязательно проявит в ответ свою агрессию. Пчела, как собака, чувствует страх человека.

Одежда также имеет значение: эти насекомые не любят синий и черный цвета. Запахи, как правило, не переносят. Чтобы не было проблем с агрессивным отношением пчел, можно взять прополис и натереть им открытые участки тела. Пчела не будет жалить человека, от которого идет ее аромат.