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05.08.2020 11:40
Рубрика: Культура

Балет в Херсонесе

В Севастополе прошли гастроли Большого театра
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 171(8225)
Пять дней в Херсонесе шли спектакли Большого театра России, впервые посетившего полуостров. Крымская публика наслаждалась выступлением именитых оперных певцов и солистов балета. Главный театр страны встречали долгими овациями и криками "браво".
Для труппы это было первое выступление после четырехмесячного перерыва. Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Для труппы это было первое выступление после четырехмесячного перерыва. Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Для труппы это было первое выступление после четырехмесячного перерыва. Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Концерты, состоявшие из оперного и балетного отделений, проходили в формате open air. Специально для Большого в Херсонесе построили летнюю сцену, повторяющую размеры московской. Временный театр спроектировали так, чтобы конструкция не нанесла ущерб культурному слою Херсонеса.

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ
Большой театр впервые выступил в Крыму

В первом отделении звучали арии, дуэты и ансамбли из русских, французских, итальянских и австрийских опер. Как признались певцы, программа была не самой простой для исполнения на открытом воздухе. После антракта балетная труппа представляла одноактную "Кармен-сюиту", которая была поставлена в Большом театре в середине 1960-х специально для легендарной балерины Майи Плисецкой, а в 2005-м возрождена в первоначальной хореографии. В разные дни в "Сюите" менялись исполнители главных партий.

Большим сюрпризом стали песни о море и Севастополе в финале первого отделения. Зрители отмечали особенные эмоции, с которыми артисты выходили на сцену. Для труппы Большого это было первое выступление после четырехмесячного перерыва.

- Выступления на фестивале в Херсонесе стали для нас большой радостью, подарили нам возможность встретиться не только с нашими зрителями, но и друг с другом, ведь в гастролях приняли участие солисты оперы, балет и оркестр Большого театра, - рассказала "РГ" пресс-секретарь театра Катерина Новикова. - Была прекрасная погода, удобная площадка, зрители нас очень ждали, - все это создало великолепное настроение.

Из-за пандемии коронавируса Большой театр отменил много спектаклей, был вынужден отказаться от всех зарубежных гастролей. Поэтому поездка в Севастополь имела для труппы особое значение.

- Сейчас мы не знаем точно, когда снова сможем начать работать в полную силу на наших сценах, вернувшись в Москву, - говорит Новикова. - В Херсонесе организаторы смогли создать для нас технически удобные условия. А главное - была замечательная атмосфера. Думаю, если нас еще позовут, мы с удовольствием вернемся и выступим здесь.

Кстати

Во время гастролей директор Большого театра Владимир Урин посетил севастопольский театр имени Луначарского.

"Конечно, сцена нашего театра не сможет вместить колоссальный масштаб постановок ГАБТ, но организовать здесь гастроли знаменитого коллектива Камерной сцены имени Бориса Покровского вполне возможно", - рассказали в пресс-службе театра Луначарского.

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