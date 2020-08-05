Члены банды из Дагестана и Ставрополья осуждены за подготовку теракта

Четверо жителей Дагестана и Ставрополья приговорены к длительным срокам лишения свободы за подготовку терактов на территории этих субъектов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Шамиль Абакаров, Сабир Набиев, Эмиль Асланов и Али Дибиров получили от 12 до 19 лет колонии строгого режима. По данным следствия, весной 2018 года ими был разработан поэтапный план совершения террористических актов в дагестанском Хасавюрте.

Дибиров должен был изготовить самодельное взрывное устройство, которое террористы планировали взорвать в общественном месте, где будет много людей. В момент теракта Дибиров, Набиев и Асланов рассчитывали напасть на граждан и сотрудников правопорядка, применяя огнестрельное оружие и ножи.

Впоследствии бандиты решили изменить место совершения преступления, перенеся его на территорию Кавказских Минеральных Вод. Самодельная бомба была изготовлена и хранилась у Набиев в Дагестане, как и самодельный пистолет, патроны к нему, электродетонатор и две тротиловые шашки. Смертоносный арсенал был доставлен к автовокзалу Махачкалы, чтобы перевезти его на автобусе в Ставропольский край.

В суде было также доказано, что обвиняемые вели переговоры с гражданином Сирии о своем участии в деятельности международной террористической организации.

Дибиров, Асланов, Набиев и Абакаров осуждены за организацию террористического сообщества, подготовку к совершению теракта, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и взрывчатки, попытку незаконного изготовления взрывчатки, а также грабеж.