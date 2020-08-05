Глава Адыгеи провел совещание по реализации в республике нацпроектов

Новости

Мишустин утвердил правила выделения грантов на инжиниринговые центры 11:15
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 11:14
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки 11:13
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском 11:01
Какие спектакли покажут театры Союзного государства 10:48
В ЕАО на военных учениях обрушился мост 10:48
В России снимут фильм о "гольяновских рабах" 10:46
В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына 10:42
Россияне назвали причины увольнения с работы 10:37
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом 10:30
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами 10:17
ЦИК Беларуси назвал явку первого дня досрочного голосования на выборах президента 10:17
В Марий Эл пьяный водитель сбил семерых пешеходов 10:15
В рамках проекта "Здоровая Москва" будут организованы спортивные выходные 10:09
Член Общественной палаты предложила увеличить скидки на ЖКХ для ряда семей 10:08
Экипаж Crew Dragon рассказал, как проходило возвращение на Землю 10:08
Врачи из России: В Киргизии хорошо освоили методы лечения COVID-19 10:07
Артиллеристы на Урале защитили от "диверсантов" воинский эшелон 10:06
У безработного москвича похитили 31 миллион рублей 10:01
Пол Маккартни: The Beatles распались из-за семейной ссоры 09:56
Под МКАД реконструировали газопровод без остановки движения 09:55
Сотрудники ЗАГС могут отрепетировать речь церемонии на VR-тренажере 09:53
Москва поднялась до 18 места в рейтинге цифровой трансформации городов 09:43
В среду Москву ждут +29 градусов и гипоксия 09:39
ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 11:01
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи провел совещание по реализации в республике нацпроектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора провел заседание Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов в рамках реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ.В работе заседания приняли участие члены Кабинета министров РА и главы муниципальных образований.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По информации руководителя ГБУ РА "Стройзаказчик" Аслана Абрегова, в нынешнем году в рамках нацпроектов и госпрограмм ведомство проводит работы по 39 объектам на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. В первом полугодии освоено свыше 1,1 миллиарда рублей.

Фото: Алексей Гусев
Депутаты РА с участием главы Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

Среди строящихся масштабных объектов - водозабор и магистральный водовод; детсады по 120 мест в ауле Хатукай, селах Красногвардейском и Садовом; надстройка родильного отделения и пристройка к перинатальному центру Майкопской горбольницы; строительство 23 ФАПов; реконструкция Национального музея; возведение домов культуры в с. Белом, п. Отрадном и а. Уляп и спорткомплексов в Адыгейске и Гиагинском районе. Также запланированы капремонты Центра народной культуры в Адыгейске и детских школ искусств в Майкопе, селе Красногвардейском и поселке Каменномостском.

Глава республики поручил обеспечить жесткий контроль на всех этапах строительства обозначенных объектов. Была подчеркнута важность соблюдения сроков и качества строительных работ.

"Все проекты должны быть сданы без отставания от графика. К контролю за работами необходимо активно подключиться и главам муниципальных образований. Все коммунальные, дорожные и социальные проекты должны быть продуманы с учетом планов развития территорий, иметь понятную визуализацию уже на этапе проектирования", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе обсуждения вопроса, касающегося реализации регионального проекта "Современная школа", министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что на увеличение количества мест в школах выделено 1,81 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта за шесть лет обеспечат создание 3550 новых мест, из которых 1350 - в сельской местности. В текущем году намечено сдать в эксплуатацию школы в ст. Ханской (на 250 мест) и Майкопе (на 1100 мест). На создание дополнительных мест в детсадах предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Отмечено, что в рамках нацпроекта в целом планируется сдать в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений. На сегодняшний день завершено строительство шести детских садов. До конца года возведут еще три дошкольных учреждения.

Глава республики акцентировал внимание на необходимости контроля за работой предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. 

"Мы должны стимулировать частную инициативу в сфере дошкольного образования, особенно там, где нет возможности строить большие детсады. Вместе с тем важно объяснять людям, оказывающим частные услуги по дошкольному образованию, не уходить в тень и лицензироваться для участия в программах господдержки. Муниципалитеты должны в этом разъяснительном процессе принимать самое непосредственное участие", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на заседании обсудили вопрос согласования технических условий в рамках строительства инфраструктуры промышленного (индустриального) парка "Яблоновский". По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, земельные участки площадью свыше 193 гектара под будущую инфраструктуру сформированы. Промышленный парк планируется обеспечить электроснабжением мощностью 70 мегаватт, газоснабжением объемом 30 тысяч метров кубических в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тысяч метров кубических в сутки.  Кроме того, требуется запроектировать автомобильные дороги, в том числе и подъездные пути, протяженностью около восьми километров.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на необходимости ускорить работы по оформлению соответствующей градостроительной и разрешительной документации.

"Важно уже сегодня иметь на руках "дорожную карту" с ответственными лицами и сроками по каждому этапу. Данный проект вошел в индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи. Необходимо уже сегодня подбирать резидентов и вести активную информационную работу. Эффективность индустриального парка и вложений в него должны быть максимальными", - сказал Мурат Кумпилов.

В режиме видеоселектора глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов в рамках реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

МЧС отправит в Бейрут 5 спецбортов с мобильным госпиталем и медиками
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет
Серийное производство дрона "Охотник" начнется в 2024 году
Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни