Глава Адыгеи провел совещание по реализации в республике нацпроектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора провел заседание Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов в рамках реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ.В работе заседания приняли участие члены Кабинета министров РА и главы муниципальных образований.

По информации руководителя ГБУ РА "Стройзаказчик" Аслана Абрегова, в нынешнем году в рамках нацпроектов и госпрограмм ведомство проводит работы по 39 объектам на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. В первом полугодии освоено свыше 1,1 миллиарда рублей.

Среди строящихся масштабных объектов - водозабор и магистральный водовод; детсады по 120 мест в ауле Хатукай, селах Красногвардейском и Садовом; надстройка родильного отделения и пристройка к перинатальному центру Майкопской горбольницы; строительство 23 ФАПов; реконструкция Национального музея; возведение домов культуры в с. Белом, п. Отрадном и а. Уляп и спорткомплексов в Адыгейске и Гиагинском районе. Также запланированы капремонты Центра народной культуры в Адыгейске и детских школ искусств в Майкопе, селе Красногвардейском и поселке Каменномостском.

Глава республики поручил обеспечить жесткий контроль на всех этапах строительства обозначенных объектов. Была подчеркнута важность соблюдения сроков и качества строительных работ.

"Все проекты должны быть сданы без отставания от графика. К контролю за работами необходимо активно подключиться и главам муниципальных образований. Все коммунальные, дорожные и социальные проекты должны быть продуманы с учетом планов развития территорий, иметь понятную визуализацию уже на этапе проектирования", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе обсуждения вопроса, касающегося реализации регионального проекта "Современная школа", министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что на увеличение количества мест в школах выделено 1,81 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта за шесть лет обеспечат создание 3550 новых мест, из которых 1350 - в сельской местности. В текущем году намечено сдать в эксплуатацию школы в ст. Ханской (на 250 мест) и Майкопе (на 1100 мест). На создание дополнительных мест в детсадах предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. Отмечено, что в рамках нацпроекта в целом планируется сдать в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений. На сегодняшний день завершено строительство шести детских садов. До конца года возведут еще три дошкольных учреждения.

Глава республики акцентировал внимание на необходимости контроля за работой предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

"Мы должны стимулировать частную инициативу в сфере дошкольного образования, особенно там, где нет возможности строить большие детсады. Вместе с тем важно объяснять людям, оказывающим частные услуги по дошкольному образованию, не уходить в тень и лицензироваться для участия в программах господдержки. Муниципалитеты должны в этом разъяснительном процессе принимать самое непосредственное участие", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на заседании обсудили вопрос согласования технических условий в рамках строительства инфраструктуры промышленного (индустриального) парка "Яблоновский". По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, земельные участки площадью свыше 193 гектара под будущую инфраструктуру сформированы. Промышленный парк планируется обеспечить электроснабжением мощностью 70 мегаватт, газоснабжением объемом 30 тысяч метров кубических в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тысяч метров кубических в сутки. Кроме того, требуется запроектировать автомобильные дороги, в том числе и подъездные пути, протяженностью около восьми километров.

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на необходимости ускорить работы по оформлению соответствующей градостроительной и разрешительной документации.

"Важно уже сегодня иметь на руках "дорожную карту" с ответственными лицами и сроками по каждому этапу. Данный проект вошел в индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи. Необходимо уже сегодня подбирать резидентов и вести активную информационную работу. Эффективность индустриального парка и вложений в него должны быть максимальными", - сказал Мурат Кумпилов.

В режиме видеоселектора глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капремонта объектов в рамках реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ.