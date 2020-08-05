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05.08.2020 10:48
Рубрика: Спорт

От Ялты до Донузлава

"Кубок Крыма-2020" собрал 20 крейсерских яхт
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 172(8226)
В Севастополе на Графской пристани прошло торжественное открытие традиционной парусной регаты юга России - "Кубка Крыма-2020".
Победителей регаты наградили на набережной Ялты. Фото: Владимир Пасякин/ РГ Победителей регаты наградили на набережной Ялты. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Победителей регаты наградили на набережной Ялты. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Это одно из самых значимых спортивных мероприятий, которое проходит в Крыму и Севастополе с 1990 года, - отметил президент Федерации парусного спорта Севастополя, мастер спорта, капитан 1 ранга запаса Валерий Зубков. - В этом году самая продолжительная регата сезона приурочена к 75-летию Великой Победы. В ней участвует 20 крейсерских яхт в пяти зачетных группах. Она идет по маршруту Севастополь - Балаклава - Ялта - Донузлав - Черноморское - Севастополь. Закрытие запланировано в Севастополе 8 августа. Гонки будут круглосуточными, в том числе и ночными, что связано с длительными переходами.

Фото: Иван Поротов.
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Самая короткая дистанция - 25 миль, это первый этап регаты Севастополь - Балаклава. Как пояснил главный судья соревнований Эдуард Юрченко, в этом году пришлось отказаться от гонки на олимпийскую дистанцию на внутреннем и внешнем рейдах Севастопольской бухты из-за слабого ветра. Остальные маршруты более протяженные. Балаклава - Ялта - уже 40 миль, а Ялта - Донузлав - 115. Чтобы преодолеть их, придется плыть и ночью.

- Но мы к этому готовы, - подчеркнул президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков, - В регате участвуют именитые спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Перми, Омска, Анапы, Севастополя, Симферополя, Бахчисарая и других городов Крыма и регионов ЮФО, большое количество мастеров спорта, в том числе международного класса.

Как всегда активны курсанты и офицеры Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Сложились уже и настоящие морские династии. Например, сын капитана 2 ранга Павла Черпиты Артем на протяжении последних лет является неизменным победителем многих регат в классе "Оптимист" - причем не только в Севастополе, но и на межрегиональном уровне.

- Экипаж яхты "Юнона", который мне доверили возглавить, практически весь состоит из курсантов, - говорит Павел Черпита. - У кого-то из старшекурсников есть опыт участия в подобных регатах, а кто-то выйдет на маршрут впервые. Но, как говорят, опыт - дело наживное. Курсантам соревнования очень нравятся и явно идут на пользу. Будущие морские офицеры должны уметь управлять не только шлюпкой или ялом, но и парусным судном. Первокурсникам участие в регате "Кубок Крыма" засчитывается как морская практика. В регате участвуют и курсанты из Вьетнама. Они проходят обучение на иностранном факультете и приняли участие в первом этапе.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Как сообщил главный судья соревнований Эдуард Юрченко, в первой гонке в первой группе победу одержал экипаж яхты "Айя", где капитан - известный гонщик и неоднократный победитель регат "Кубок Крыма" Валерий Зубков. Во второй гонке в первой группе победу одержал экипаж яхты "Александра", где капитан - москвичка Инга Малышева. На набережной Ялты состоялось торжественное награждение победителей. А в день 90-летия ВДВ эскадра парусных судов направилась из Ялты к озеру Донузлав.

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