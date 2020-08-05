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05.08.2020 13:59
Рубрика: Общество

Аллея чудес

Ночью сочинский парк оживает с помощью мультимедийных технологий
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 172(8226)
В популярном парке "Южные культуры", расположенном в Адлерском районе города-курорта, появилась уникальная экскурсия.
В "Ожившем парке" ночью можно встретить призрачных оленей. Фото: Елена Плотникова В "Ожившем парке" ночью можно встретить призрачных оленей. Фото: Елена Плотникова
В "Ожившем парке" ночью можно встретить призрачных оленей. Фото: Елена Плотникова

- Семейный проект "Оживший парк" возвращает посетителей к первозданной дикой природе, - рассказывает замдиректора по экологическому просвещению и туризму Кавказского государственного природного биосферного заповедника Ольга Пегова. - Инсталляции устроены так, чтобы представить гостям растительный мир с необычной стороны. Ночные экскурсии начинаются в 20.00 и продолжаются до полуночи.

Фото: iStock
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Корреспондент "РГ" увидела своими глазами, как вечером парк становится таинственным и загадочным, а порой даже мистическим. Ночью деревья производят совсем другое впечатление. Чтобы обойти все локации, понадобится примерно час.

- С помощью мультимедийных технологий мы решили показать, что природа вокруг по-настоящему живая, - говорит продюсер проекта Элина Самойленко из Санкт-Петербурга. - Природа деревьев до конца не изучена, ведь они общаются между собой, передают информацию друг другу, переплетаются корнями.

Здесь представлены десять локаций. Первая - "Лес манит". По ночной аллее посетители входят в парк. Неведомый голос рассказывает им истории. Записи через несколько минут повторяются снова, чтобы все смогли их услышать. Благодаря умело сделанной подсветке парк наполняется магическим свечением.

Вот заросли бамбука, они превратились в кровеносную систему - человек попадает в живой, движущийся кокон. Рядом высится водонапорная башня. Каждый кирпич отсканировали, и строение "оживает" с помощью световой проекции. А в чаще теперь поселились олени - на цветном экране.

Инсталляция "Сила воды" рисует волны - это прогнозируемый уровень Мирового океана, в том числе и Черного моря, под которым жители Земли лет через 20 могут оказаться, если не задумаются над экологическими проблемами, в частности таянием льдов в Арктике из-за потепления.

Еще одна локация - "Поле светлячков". И рассказ о хрупкости и волшебстве природы. Городские жители часто этого не замечают, а некоторые даже не знают, как выглядят светлячки.

"Оживший парк" - это не только свет, но еще звуки и запахи. Маршрут проходит так называемыми фитонцидными дорожками, где можно уловить лечебные ароматы, исходящие от эвкалиптов, платанов, сизых дубов и других эндемиков. Красоту природы подчеркивает музыка, написанная сочинским композитором Юрием Бедраком.

- Тут все так необычно, - делятся впечатлениями Борис и Ольга, семья из Подмосковья. - В Сочи мы уже обошли практически все основные достопримечательности. Днем можно позагорать на пляже и поплавать в море, а вечером самое время посетить экскурсию в парке.

Кстати

Пока "Оживший парк", готовившийся к открытию около полугода, будет работать до 15 октября. Стоимость билета для взрослых составляет 600 рублей, для детей от 5 до 14 лет - 450.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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