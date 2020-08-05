Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове

Постпред правительства Крыма при президенте РФ, вице-премьер Совмина РК Георгий Мурадов посоветовал экс-президенту Украины Леониду Кравчуку не искать на крымской теме "острых ощущений" и даже не пытаться организовывать некую встречу на тему "возвращения" полуострова.

- Вопрос Крыма в соответствии с волеизъявлением крымского народа закрыт окончательно и обсуждению не подлежит, - заявил Мурадов РИА Новости. - Видимо, бывшему украинскому президенту захотелось острых ощущений, коли он заговорил о российском Крыме. Недопустимо ставить под вопрос территориальную целостность России, закрепленную в Конституции. Для Крыма и крымчан это имеет первостепенное значение. Это гарантия того, что любые лица, посягающие на наши конституционные принципы, получат законный и жесткий ответ.

Как считает Мурадов, само предложение Кравчука о создании некой делегации, которая занялась бы процедурой возвращения Крыма - на самом деле вызывает подозрения в нежелании незалежной урегулировать конфликт на Донбассе.

- Видимо, Киев, не желает выстраивать диалог об имплементации минских соглашений о Донбассе, которого можно окончательно лишиться, разглагольствуя о не принадлежащих Украине территориях, - заключил Мурадов.

Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что должна быть создана отдельная делегация с крымскими татарами в составе для обсуждения темы "возвращения полуострова". Также он предложил ​​​в Конституции Украины уточнить, что Крым - не просто территориальная автономия, а национальная территория Украины.