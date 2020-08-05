Речные круизы подешевели

На Дон вернулись круизные теплоходы. Четырехпалубный "Сергей Кучкин" первым проследовал по маршруту Самара - Ростов-на-Дону - Астрахань - Самара. И открыл долгожданный круизный сезон этого лета. Теплоход останавливался в станицах Старочеркасской и Романовской, а туристов трансфером доставили в Ростов и обратно на судно. Затем они отправились дальше по маршруту. Как отметили в правительстве региона, ранее из-за эпидемии коронавируса круизы по Дону пришлось отменять и переносить на более позднее время.

Кому круизы по карману

Эксперты отмечают, что раньше на круизные путешествия в основном ориентировались туристы в возрасте 50+, а также люди с доходами выше среднего, путешествующие семьями. Молодежь несколько стесняет ограниченное пространство теплохода.

Кроме того, цены на круизы всегда были достаточно высоки, и представители молодого поколения не всегда могут позволить себе такой вид отдыха. Однако из-за сложного положения отрасли ситуация меняется, и отдых на речных круизных теплоходах становится доступнее.

"Сейчас идет переориентация на внутренний туризм, и судоходные компании предоставляют интересные скидки и бонусные программы, - рассказала Дарья Головко. - Например, поступают предложения о 20-процентных скидках при бронировании круизов на сентябрь-октябрь". Но и сейчас цены на круизы по Дону варьируются от 11 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от теплохода, программы и продолжительности маршрута.

"Мы осознаем, что летний круиз может оказаться долгожданной возможностью отдохнуть, - отмечает руководитель одной из круизных компаний Ришат Багаутдинов. - Поэтому приняли меры для удобства корректировки планов на случай любых изменений и гарантируем возврат средств в полном объеме за 48 часов до круиза. Мы зафиксировали все скидки и льготы на случай переноса путешествия в 2020 году".

С маской на палубе

Пока готовилась публикация, Ростовская область приняла уже два круизных теплохода. Их загрузка составила до 60 процентов (всего - около 300 человек). А к осени на Дону ожидается прибытие новейшего теплохода-пятизвездочного отеля на воде "Мустай Карим". Этот круиз предусматривает выход в Азовское море и посещение Азова и Таганрога, входящих в глобальный межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства".

"Возобновление речных круизов особенно важно для региона, ведь туристическая сфера признана одной из наиболее пострадавших, - подчеркивает руководитель проекта по продвижению региональных экономических инициатив правительства Ростовской области Марина Рыбалкина. - Кроме того, туризм был в числе тех отраслей, которые первыми прочувствовали на себе влияние пандемии. Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону".

В круизной компании отмечают, что во время путешествия предпринимаются необходимые меры безопасности. Перед рейсом члены экипажа проходят тестирование на коронавирус. При посадке на борт у пассажиров измеряют температуру бесконтактным термометром. На круизных судах установлены дезинфекторы, бактерицидные лампы и очистители воздуха. А в состав экипажей включены квалифицированные медики. На теплоходах также имеются оборудованные изоляторы для пассажиров, у которых могут проявиться симптомы коронавируса. Судоходным компаниям рекомендуют обеспечить пассажиров одноразовыми масками и перчатками.

При этом среднее количество пассажиров - около 200 человек. Для сравнения: на печально известном лайнере Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), который не был подготовлен к вспышке коронавирусной инфекции, насчитывалось около 4000 человек.

"Думаю, при соблюдении всех правил Роспотребнадзора, круизный туризм будет пользоваться спросом, считает руководитель ростовского туристско-информационного центра Дарья Головко. - Тем более, Ростов-на-Дону традиционно находится в топе по посещаемости в круизах длительностью от пяти до семи дней".

Иностранцы пока не плывут

По словам Дарьи, раньше в летний период практически каждую неделю в Ростовскую область заходили крупные трех- и четырехпалубные круизные речные лайнеры с большим количеством пассажиров. Для того, чтобы вывезти их на экскурсию по Ростову, требовалось до пяти автобусов. Среди туристов было много иностранцев. Но пока для них еще действуют ограничительные меры.

Круизы по Дону проводят в основном операторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Порой к этому процессу подключаются и соседи из Волгограда. Тем не менее, даже круизные компании из других регионов нередко выбирают Ростов в качестве начальной и конечной точек маршрута. Разумеется, это выгодно для столицы Донского края, поскольку туристы съезжаются сюда с разных регионов и отсюда же уезжают домой. При этом путешественники выделяют на знакомство с городом пару дней, а не пару-тройку часов.

"По Дону ежегодно работают шесть судоходных компаний, из них круизные программы предлагают не более половины. В среднем Ростовская область принимает в сезон до 25 пассажирских рейсов, заходящих в город Ростов-на-Дону и в казачьи станицы", - отмечает директор агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова. Для участников круизов организаторы тура готовят экскурсии, посещение музеев, станичных рынков и виноделен.

Трудности сезона

Как отмечают специалисты, падение оборота в сфере туризма, включая деятельность круизных операторов, по итогам первого полугодия достигло 95-100 процентов. А объем недополученных доходов, по оценке Ростуризма, уже превысил 1,5 триллиона рублей. В такой ситуации круизные компании из всех сил пытаются удержать старых и привлечь новых клиентов.

"Из-за пандемии круизным компаниям пришлось закрывать или переносить маршруты, запланированные на весну - начало лета, - напоминает Дарья Головко. - И вместо того, чтобы продавать новые маршруты, они вынуждены реализовывать проданные ранее, но перенесенные круизы".

Конечно, говорит эксперт, сейчас компании находятся в очень тяжелом состоянии. Особенно, если учесть, что им приходится нести дополнительные затраты, например, на покупку антисептиков и проверку персонала. К тому же сама по себе амортизация судна стоит огромных денег, даже если оно простаивает на месте. Суда требуют ремонта, профилактики, поддержки всех систем в рабочем состоянии.

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