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05.08.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Речные круизы подешевели

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
На Дон вернулись круизные теплоходы. Четырехпалубный "Сергей Кучкин" первым проследовал по маршруту Самара - Ростов-на-Дону - Астрахань - Самара. И открыл долгожданный круизный сезон этого лета. Теплоход останавливался в станицах Старочеркасской и Романовской, а туристов трансфером доставили в Ростов и обратно на судно. Затем они отправились дальше по маршруту. Как отметили в правительстве региона, ранее из-за эпидемии коронавируса круизы по Дону пришлось отменять и переносить на более позднее время.

Кому круизы по карману

Эксперты отмечают, что раньше на круизные путешествия в основном ориентировались туристы в возрасте 50+, а также люди с доходами выше среднего, путешествующие семьями. Молодежь несколько стесняет ограниченное пространство теплохода.

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Кроме того, цены на круизы всегда были достаточно высоки, и представители молодого поколения не всегда могут позволить себе такой вид отдыха. Однако из-за сложного положения отрасли ситуация меняется, и отдых на речных круизных теплоходах становится доступнее.

"Сейчас идет переориентация на внутренний туризм, и судоходные компании предоставляют интересные скидки и бонусные программы, - рассказала Дарья Головко. - Например, поступают предложения о 20-процентных скидках при бронировании круизов на сентябрь-октябрь". Но и сейчас цены на круизы по Дону варьируются от 11 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от теплохода, программы и продолжительности маршрута.

"Мы осознаем, что летний круиз может оказаться долгожданной возможностью отдохнуть, - отмечает руководитель одной из круизных компаний Ришат Багаутдинов. - Поэтому приняли меры для удобства корректировки планов на случай любых изменений и гарантируем возврат средств в полном объеме за 48 часов до круиза. Мы зафиксировали все скидки и льготы на случай переноса путешествия в 2020 году".

С маской на палубе

Пока готовилась публикация, Ростовская область приняла уже два круизных теплохода. Их загрузка составила до 60 процентов (всего - около 300 человек). А к осени на Дону ожидается прибытие новейшего теплохода-пятизвездочного отеля на воде "Мустай Карим". Этот круиз предусматривает выход в Азовское море и посещение Азова и Таганрога, входящих в глобальный межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства".

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"Возобновление речных круизов особенно важно для региона, ведь туристическая сфера признана одной из наиболее пострадавших, - подчеркивает руководитель проекта по продвижению региональных экономических инициатив правительства Ростовской области Марина Рыбалкина. - Кроме того, туризм был в числе тех отраслей, которые первыми прочувствовали на себе влияние пандемии. Сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону".

В круизной компании отмечают, что во время путешествия предпринимаются необходимые меры безопасности. Перед рейсом члены экипажа проходят тестирование на коронавирус. При посадке на борт у пассажиров измеряют температуру бесконтактным термометром. На круизных судах установлены дезинфекторы, бактерицидные лампы и очистители воздуха. А в состав экипажей включены квалифицированные медики. На теплоходах также имеются оборудованные изоляторы для пассажиров, у которых могут проявиться симптомы коронавируса. Судоходным компаниям рекомендуют обеспечить пассажиров одноразовыми масками и перчатками.

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При этом среднее количество пассажиров - около 200 человек. Для сравнения: на печально известном лайнере Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), который не был подготовлен к вспышке коронавирусной инфекции, насчитывалось около 4000 человек.

"Думаю, при соблюдении всех правил Роспотребнадзора, круизный туризм будет пользоваться спросом, считает руководитель ростовского туристско-информационного центра Дарья Головко. - Тем более, Ростов-на-Дону традиционно находится в топе по посещаемости в круизах длительностью от пяти до семи дней".

Иностранцы пока не плывут

По словам Дарьи, раньше в летний период практически каждую неделю в Ростовскую область заходили крупные трех- и четырехпалубные круизные речные лайнеры с большим количеством пассажиров. Для того, чтобы вывезти их на экскурсию по Ростову, требовалось до пяти автобусов. Среди туристов было много иностранцев. Но пока для них еще действуют ограничительные меры.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Круизы по Дону проводят в основном операторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Порой к этому процессу подключаются и соседи из Волгограда. Тем не менее, даже круизные компании из других регионов нередко выбирают Ростов в качестве начальной и конечной точек маршрута. Разумеется, это выгодно для столицы Донского края, поскольку туристы съезжаются сюда с разных регионов и отсюда же уезжают домой. При этом путешественники выделяют на знакомство с городом пару дней, а не пару-тройку часов.

"По Дону ежегодно работают шесть судоходных компаний, из них круизные программы предлагают не более половины. В среднем Ростовская область принимает в сезон до 25 пассажирских рейсов, заходящих в город Ростов-на-Дону и в казачьи станицы", - отмечает директор агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова. Для участников круизов организаторы тура готовят экскурсии, посещение музеев, станичных рынков и виноделен.

Трудности сезона

Как отмечают специалисты, падение оборота в сфере туризма, включая деятельность круизных операторов, по итогам первого полугодия достигло 95-100 процентов. А объем недополученных доходов, по оценке Ростуризма, уже превысил 1,5 триллиона рублей. В такой ситуации круизные компании из всех сил пытаются удержать старых и привлечь новых клиентов.

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"Из-за пандемии круизным компаниям пришлось закрывать или переносить маршруты, запланированные на весну - начало лета, - напоминает Дарья Головко. - И вместо того, чтобы продавать новые маршруты, они вынуждены реализовывать проданные ранее, но перенесенные круизы".

Конечно, говорит эксперт, сейчас компании находятся в очень тяжелом состоянии. Особенно, если учесть, что им приходится нести дополнительные затраты, например, на покупку антисептиков и проверку персонала. К тому же сама по себе амортизация судна стоит огромных денег, даже если оно простаивает на месте. Суда требуют ремонта, профилактики, поддержки всех систем в рабочем состоянии.

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