Из-за продажи трехлетнего слоненка по имени Эколь в столичный цирк Ростовскому зоопарку грозит исключение из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. А зоозащитники и вовсе называют произошедшее преступлением. Руководитель зоопарка утверждает: это вынужденная мера. Но сумму, за которую было продано краснокнижное животное, назвать отказался.

Вспыхнувший скандал лишь набирает обороты: российские артисты направили обращение к губернатору Ростовской области с просьбой экстренно вмешаться, принять участие в судьбе слоненка и как можно скорее вернуть его в семью, называя поступок руководства цирка чудовищным и бесчеловечным. Под обращением - подписи Елены Сафоновой, Анны Ковальчук, Татьяны Лютаевой, Дмитрия Певцова, Александра Ширвиндта, Александра Збруева и других: "Процесс воспитания слонят, как и у людей, длится 10 - 14 лет. Во всем цивилизованном мире запрещено содержать слонов поодиночке. Кроме того, азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и по европейским правилам не принадлежат зоопаркам".

Речь идет о девочке-слонихе, появившейся на свет в донской столице три года назад. В начале июля она переехала в Большой московский цирк. "Любимица Ростовского зоопарка обретет в столице любовь и преданных поклонников", - обещают братья Запашные. Но зоозащитники уверены: там ее ждут лишь боль и страдание.

В Ростовском зоопарке слонов не было больше двадцати лет после смерти 37-летней любимицы посетителей. 2009 году произошло долгожданное пополнение. В обмен на самку белого медведя на Дон из Германии приехала пара молодых азиатских слонов - редкого, исчезающего вида, занесенного в Красную книгу. Впервые за всю историю зоопарка слоны здесь стали приносить потомство. Сперва родилась одна девочка, а три года назад - вторая. Имя 130-килограммовой новорожденной придумывали всем городом. Ее назвали на букву Э, как и всех появившихся в Год экологии питомцев зоопарка.

С самого рождения Эколь жила в отдельном помещении современного специально возведенного слоновника вместе с мамой Синтой и старшей сестрой.

В мае донской зоосад на своей официальной страничке в "Инстаграме" сообщил радостную новость: он вступил в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАZA). Перед этим, еще в начале марта, на Дон приезжала скрининговая комиссия ЕАZA, дабы убедиться в том, что зоопарк соответствует всем международным нормам и требованиям. Представители Великобритании, Нидерландов и России высоко оценили преобразования в зоопарке за последние годы и подтвердили правильность вектора развития учреждения.

Но когда в июле появилась новость, что маленькая любимица посетителей ростовского слоновника отправилась покорять цирковую арену, это вызвало большой общественный резонанс.

Одним из первых осудил действия директора зоопарка российский центр защиты прав животных "Вита", на сайте которого и появились обвинения. Также было опубликовано открытое письмо президенту Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов с просьбой повлиять на ситуацию и вернуть слоненка в родные пенаты: "Азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и по европейским правилам не принадлежат зоопаркам. Зоопарки, в свою очередь, не могут самостоятельно решать их судьбу. Разрешение на перемещение таких животных является прерогативой международного куратора из Нидерландов. И такое разрешение получено не было".

Члены международной организации EAZA посчитали, что такой поступок противоречит всем нормам и правилам обращения с животными, и осудили руководителя Ростовского зоопарка. Потребовали вернуть слоненка в семью. По мнению экспертов по азиатским слонам, перевозить самок слонов можно лишь с другими женскими особями, кроме того, слонов до пяти лет нельзя разлучать с матерью. Да и вообще имеет ли право руководитель зоопарка распоряжаться краснокнижными животными по своему усмотрению, пусть даже рожденными уже во вверенном ему бюджетном учреждении?

Из-за скандала многие забыли, что толкнуло руководство зоопарка на продажу слоненка. Как оказалось, продажа питомца была вынужденной мерой.

По словам директора Ростовского зоопарка Александра Жадобина, для подрастающего животного в слоновнике попросту не было места, а в одном вольере нельзя содержать дочь с отцом. "Плюс ко всему, согласно новым правилам содержания слонов, на каждое животное требуется больше площади, которой наш слоновник не располагает".

- Нам постоянно поступали предложения от цирков, которые работают с животными. В полгода слоненка хотел забрать итальянский цирк, но получил категорический отказ. Разумеется, из-за возраста малышки, а также из-за того, что цирк гастролировал и не имел постоянной площадки. Большой московский цирк - второй по величине в мире, он работает стационарно, и мне пообещали, что у Эколь будет и уличный и теплый вольер. Я доверяю этому цирку. Там лучшие условия для нашего слона.

Руководитель зоопарка считает, что правила не нарушил: Эколь уже больше года питается самостоятельно, а разлучать детенышей с семьей до пяти лет не рекомендуется, если слоненок еще не ест сам и его кормит мать. Плюс ко всему договор с цирком о передаче ему слона был заключен задолго до подачи заявки Ростовского зоопарка на вступление в европейскую ассоциацию.

- Поскольку мы теперь знаем, что EAZA не рекомендует продажу слонят, делать так впредь больше не будем, - пообещал Александр Жадобин.

А самое главное, возвратить слона теперь означает разорвать договор, и в этом случае придется платить неустойку.

- Во время пандемии зоопарк был закрыт на три месяца. У нас животных кормить нечем, даже горожане их подкармливали в период карантина, - волнуется директор. - Сейчас запаса кормов осталось на полтора месяца. Нам нужно думать о выживании, о какой компенсации может идти речь? Слониха останется в цирке!

А что же Эколь? В цирке ростовская Эколь сменила имя. Теперь она Николь. У нее собственный бассейн, отдельные комфортабельные апартаменты и постоянное общение с людьми. Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный публикует забавные видео из жизни новой обитательницы.

Корреспондент "РГ" связался с Эдгардом Запашным. От комментариев он отказался.

"Я не хочу на эту тему говорить!" - сказал, как отрезал, Запашный и прислал в ответ... высказывание австрийского психиатра, создателя метода экзистенциального психоанализа Виктора Франкла: "Психиатрам хорошо знаком типичный синдром ускоренного психофизического износа, связанный с выходом человека на пенсию, признаки старения в этом случае проявляются с удивительной быстротой. Аналогичный феномен наблюдается и у животных: дрессированные цирковые звери, вынужденные постоянно заниматься "задачами", которые им ставит человек, живут значительно дольше, чем их собратья, представители тех же видов, которые содержатся в зоопарках и не имеют никаких занятий".