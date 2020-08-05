Из-за сильной засухи власти Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации в семи районах. С начала лета здесь стоит жара и дуют многодневные ветра-суховеи. В степи практически не было осадков, а влажность воздуха понижалась порой до 8 процентов.

- Этот год оказался особенно сложным. В последнее время температура воздуха не опускается ниже 40 градусов. А на почве температура держится 60 градусов. Пастбища высохли, травостой сгорел. В степи сейчас безжизненная потрескавшаяся земля. Да еще добавила проблем саранча. Из-за отсутствия морозов она хорошо перезимовала и сильно расплодилась. Причем саранча предпочитает зеленую траву на пастбищах, а не солому, оставшуюся на полях после уборки урожая, - рассказывает пресс-секретарь республиканского министерства сельского хозяйства Сергей Санджиев.

На борьбу с вредителем из республиканского бюджета было выделено 10 миллионов рублей, но полностью справиться с насекомыми не удалось. Однако если саранча мигрирует с опустевшей территории, то засуха, похоже, в ближайшее время никуда не денется.

От жары, жажды и голода за спасением к людям из степи идут дикие животные. Недавно сотрудники республиканского Роспотребнадзора зафиксировали массовую гибель зайцев. Специалисты просят жителей республики по возможности оставлять для животных воду в степи.

Из районов, где совсем не осталось травы, скот перегоняют, а в некоторых случаях и перевозят на более благополучные территории. Там, где засуха оказалась не настолько сильной, идет заготовка кормов для животных. Но нужны транспорт, люди, ГСМ и дополнительные деньги. Письмо с просьбой компенсировать затраты уже направлено в Минсельхоз России.

Проблема оказалась настолько серьезной, что к борьбе с засухой привлечены даже монахи центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни". В буддистском храме сообщили о четырехдневных ритуалах на устранение засухи и других природных катаклизмов.

Кстати

С просьбой о проведении ритуалов к монашеской общине обратились министерство сельского хозяйства Калмыкии и верующие, сообщили в пресс-службе хурула. Основным сакральным действом является ритуал призвания дождя Тенту Юльту. Обряд буддисты проводят не только для преодоления засухи, но и для очищения местности и удаления последствий негативной кармы. Также монашеская община призвала жителей начитывать необходимую для ритуала мантру.

"Считается, что положительный результат будет зависеть от коллективной кармы. Поэтому, чем больше людей примет участие в начитывании мантры, тем больше будет эффект от проведения ритуалов", - пояснили в хуруле.