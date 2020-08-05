В Симферополе займутся благоустройством парков

Перед властями Крыма и Симферополя поставлена задача в ближайшие годы в рамках проекта "Благоустройство общественных территорий" привести в порядок парки крымской столицы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Речь идет о благоустройстве зеленой зоны возле Дворца культуры профсоюзов, сквера Мира и парка имени Юрия Гагарина. В случае с последним до 15 сентября предполагается изучить общественное мнение насчет благоустройства Гагаринского парка, сформировать техзадание и до 1 октября объявить конкурс на выполнение соответствующих работ. К ним планируется привлечь специалистов со всей территории РФ. До 10 декабря необходимо определить лучшую концепцию, а затем заключить контракт на проведение проектно-изыскательских работ, чтобы после 1 июня 2021 года получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, что планируется завершить в 2022 году.

Администрации Симферополя поручили проверить все парковые зоны крымской столицы и рассмотреть возможность их благоустройства.

- Наша задача - за несколько лет привести парки Симферополя в полный порядок, - подчеркнул глава республики.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в парке имени Гагарина в рамках программы ОНФ "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" провели реконструкцию, которая спровоцировала у симферопольцев и гостей города неоднозначную негативную реакцию. В частности, острую критику вызвали новые асфальтные дорожки, чрезвычайно высокие уличные фонари, низкие непрочные скамейки, открытые электрощиты, уродливые бордюры и некорректно обрезанные деревья.