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05.08.2020 14:26
Рубрика: Власть

В Симферополе займутся благоустройством парков

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Перед властями Крыма и Симферополя поставлена задача в ближайшие годы в рамках проекта "Благоустройство общественных территорий" привести в порядок парки крымской столицы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
В Симферополе многоэтажная застройка подойдет вплотную к набережной

Речь идет о благоустройстве зеленой зоны возле Дворца культуры профсоюзов, сквера Мира и парка имени Юрия Гагарина. В случае с последним до 15 сентября предполагается изучить общественное мнение насчет благоустройства Гагаринского парка, сформировать техзадание и до 1 октября объявить конкурс на выполнение соответствующих работ. К ним планируется привлечь специалистов со всей территории РФ. До 10 декабря необходимо определить лучшую концепцию, а затем заключить контракт на проведение проектно-изыскательских работ, чтобы после 1 июня 2021 года получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, что планируется завершить в 2022 году.

Администрации Симферополя поручили проверить все парковые зоны крымской столицы и рассмотреть возможность их благоустройства.

- Наша задача - за несколько лет привести парки Симферополя в полный порядок, - подчеркнул глава республики.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Симферополе реконструируют часть парка у памятника Екатерине II

Как сообщалось ранее, в 2018 году в парке имени Гагарина в рамках программы ОНФ "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" провели реконструкцию, которая спровоцировала у симферопольцев и гостей города неоднозначную негативную реакцию. В частности, острую критику вызвали новые асфальтные дорожки, чрезвычайно высокие уличные фонари, низкие непрочные скамейки, открытые электрощиты, уродливые бордюры и некорректно обрезанные деревья.

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