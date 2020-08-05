В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

В Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Кубани возбудил уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК РФ) по факту гибели 11-летнего мальчика в результате нападения медведей.

По данным следствия, накануне вечером ребенок находился на земельном участке по улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций, где руководство фирмы установило вольер, в котором содержались два диких медведя. Через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения мальчик подошел к вольеру, и животные на него напали, нанеся множественные телесные повреждения.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе правомерность содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдения условий безопасности их содержания.