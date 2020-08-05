Ямальским молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС

На Ямале ввели небольшие послабления для молодоженов: теперь на церемонии регистрации брака могут присутствовать до десяти человек (включая саму пару, сотрудника ЗАГС, фотографа и оператора).

"Точное число гостей будет рассчитываться исходя из площади помещения - не более одного человека на четыре квадратных метра", - уточняет региональный опертштаб.

По данным на вторник 4 августа, в арктическом регионе выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции (за весь период пандемии - 11 431). Из них три - среди вахтовых рабочих из других субъектов (за весь период таких было 2 936 человек). За сутки 404 человека выздоровели (за весь период - 9004).

Кстати

На Ямале появилась новая субсидия для бизнесменов, кто из-за пандемии COVID-19 на долгое время оказался не у дел. Ее размер - 12130 рублей на каждого штатного сотрудника. Выплачивается она за июнь и июль. ИП без работников получат сумму, умноженную на два.

"Деньги выделят на предприятия общепита, частные детсады, образовательные, спортивные и культурные учреждения, компании, оказывающие социальные услуги, кинотеатры, предприятия по организации досуга", - перечислили в оперштабе.

Чтобы получить матпомощь, нужно подать заявление на сайте сохранибизнес89.рф или по электронной почте goy@mb89.ru и приложить скан паспорта.

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