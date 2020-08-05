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05.08.2020 08:37
Рубрика: Общество

Крака на высоком уровне

Марафонец прокладывает протяженный пеший маршрут по горному хребту
Текст: Мария Лисина (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 172(8226)
Хребет Крака - для Уральских гор место уникальное. В других точках они покрыты лесом, каменными реками, а порой и болотистыми участками в предгорье. Вид с Краки простирается далеко-далеко, часто - до горизонта, и по горам идти легко. Одним из первых открыл для большого туризма этот красивейший уголок Южного Урала путешественник и марафонец Кирилл Фронюк.
Кирилл ищет единомышленников, чтобы вместе обустроить горную тропу. Его страница в соцсети: vk.com/id10406901. Фото: Архив Кирилла Фронюка Кирилл ищет единомышленников, чтобы вместе обустроить горную тропу. Его страница в соцсети: vk.com/id10406901. Фото: Архив Кирилла Фронюка
Кирилл ищет единомышленников, чтобы вместе обустроить горную тропу. Его страница в соцсети: vk.com/id10406901. Фото: Архив Кирилла Фронюка

В послужном списке магнитогорца несколько пеших экспедиций: до Волгограда, от Волгограда до Берлина, а также "Большая уральская прогулка". Стартовав год назад в Оренбурге, Кирилл прошел три тысячи километров вдоль Уральских гор и добрался до берегов Карского моря. В пути провел 71 день.

Сейчас спортсмен посвящает свободное время новому проекту: хочет проложить и обустроить пеший маршрут по Краке, чтобы он стал доступен любому туристу.

Фото: Reuters
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- Идея появилась после путешествий за границей. Я был и на Ликийской тропе в Турции, и по испанским горам взбирался. Хочется и нас поднять на мировой уровень. Пеший туризм в России любят, есть даже госпрограммы, к примеру, развития Таганая и Зюраткуля. Активисты из Уфы продвигают идею большой Южноуральской тропы, которая могла бы соединить участок от озера Банного в Башкирии до горы Иремель. А возможно, и до Златоуста. Многие надеются, что в итоге появится большая тропа по Среднему и Северному Уралу. И даже дальше - по приполярной и полярной зонам. Ничего подобного в нашей стране пока нет, - поделился Кирилл.

Воплощать идею Фронюк начал в одиночку, но быстро понял: дело не из простых. Вандалы регулярно уничтожают километровые указатели, баннеры, однажды сломали деревянный стол. Некоторые оставляют после себя горы мусора. Есть и другие - так называемые "экологи-террористы".

- Тренд на экологию многим очень близок. Люди стали меньше жечь костры, чаще убирать за собой. Но "экологи-террористы" считают, что присутствие человека в природе в принципе недопустимо. Даже если он попадает в незаповедную зону, - говорит марафонец.

Понятно, в любом деле нужны единомышленники и помощники. Поэтому Кирилл обратился ко всем любителям протяженных пеших прогулок: давайте расчистим тропу от валежника, поставим таблички с указанием пройденных километров, скамейки и столы, чтобы путешественники могли отдохнуть!

Заняться пешим туризмом в одиночку под силу любому, считает спортсмен. Особенно если делать первые шаги в цивилизованных национальных парках, где есть нужные указатели, помогающие рассчитать свои силы. Главное - понимать, куда и зачем ты идешь, и не стремиться сразу покорять многокилометровые дистанции.

На заметку

На своем опыте Кирилл Фронюк убедился: и новички, и профессионалы пеших переходов совершают одни и те же ошибки:

- Во-первых, я постоянно встречаю в лесах людей в камуфляжной одежде. Спрашиваю: "Вы спецназ или охотники?" Вопрос не праздный. Каждый год в лесах теряется множество людей. Поисковикам-волонтерам и сотрудникам МЧС трудно разглядеть человека, даже если он лежит на расстоянии метра в таком "партизанском" наряде.

Кроме того, туристы почему-то игнорируют навигацию. Практически каждый имеет смартфон, на который легко установить кучу бесплатных программ, скачать карты, чтобы ориентироваться в лесу, если нет оборудованных троп. Несколько лет назад в Свердловской области турист погиб из-за того, что в группе не было карты местности: заплутав, его товарищи не смогли выйти к турбазе, находящейся всего в четырех километрах. Если вы пренебрегаете современными технологиями, возьмите с собой хотя бы компас.

Еще одна опасность. Меня часто спрашивают, встречал ли я в лесу медведей, волков, змей и чуть ли не мамонтов. Люди боятся кого угодно, но только не тех, кого стоит, - клещей. Это самое опасное существо на Урале и, пожалуй, практически на всей территории России. Ставьте прививку. Нападений волков я не припомню, медведей - бывает, но редко. А клещи кусают каждый год не одну тысячу людей!

Справка "РГ"

Крака - хребет Южного Урала, расположенный в Белорецком районе Республики Башкортостан. "Крака" - в переводе с башкирского "Сорок хребтов". Горная гряда вытянута по меридиану между притоков реки Белая Рязи и Большая Саргаи. Длина - 6 километров, ширина - 4,5, высота - 1008 м. Рельеф состоит из пологих подножий и вершин, скалистых склонов.

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