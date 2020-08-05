В последнее десятилетие аграрный облик Ямала заметно изменился: видов сельскохозяйственной активности здесь стало больше. Но если, к примеру, картофельные поля к числу новшеств не отнести (еще в конце 1920-х под Салехардом на опытных участках получали отменный урожай второго хлеба), то проекты в сфере элитного мясного скотоводства кажутся выходящими далеко за рамки привычных представлений об АПК Арктики.

В уральских регионах герефорды давно прижились и теперь отправились дальше на север. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пасущиеся в пригороде Надыма герефорды - зрелище почти невероятное. Не олени же! Ягелем потомки британцев не питаются, их желательно взращивать на сочном разнотравье. Тем не менее сгодились и скудные жестковатые северные травы. Породистый молодняк завезли сюда недавно из Свердловской области. Животные стойко перенесли дальнее путешествие - дорога в полторы тысячи километров заняла около трех суток - и теперь понемногу набирают вес.

- Суточный привес, конечно, меньше, чем где-нибудь в средних широтах, на юге Тюменской области, и все-таки результат далеко не худший. Места для выпаса достаточно. Скотину в поле не выпускали, только когда гнус донимал. Для улучшения рациона хочу в следующем году засеять около трех гектаров семенами многолетних трав. В целом с заготовкой сена особых проблем нет, - рассказывает глава крестьян-ско-фермерского хозяйства (КФХ) Александр Бородин.

Следует пояснить, что речь идет уже о второй партии герефордов. Первая поступила из-под Тобольска в позапрошлом году. Несколько животных оставлено на развод, некоторые коровы отелились уже по второму разу. Бородин намерен сформировать собственное племенное хозяйство, чтобы в последующем минимизировать траты на закупку телят.

- А как они переносят долгую холодную зиму? - интересуюсь у фермера.

- Жестокие морозы им нипочем, было бы достаточно пищи для внутреннего разогрева. Герефорды спокойно выдерживают резкие температурные перепады и в этом смысле идеальны для высоких широт, - поясняет Александр.

У моего собеседника мягкий южный говорок. Сам-то он ростовчанин, на Крайнем Севере живет не так давно, а фермерский стаж вовсе мал. Экспериментировать с мясным животноводством не рискнул бы без обещанной региональными и муниципальными властями поддержки. Она оказана - под герефордов получен полуторамиллионный грант, предоставлены земля, техника, базовая площадка. С условием: обеспечить до сей поры оторванный от Большой земли город, где порой и свежую колбаску сложно приобрести, парным мраморным мясом, а также создать новые рабочие места.

Герефорды спокойно выдерживают температурные перепады и идеальны для разведения в высоких широтах

У КФХ еще два направления, позволяющих снизить риски, - речное рыболовство и выращивание картофеля. В нынешнем году на хозяйство Бородина пришлась, подсчитал, седьмая часть всех картофельных плантаций ЯНАО. Занятые здесь ненцы и зыряне после завершения посевной взялись за невод, а через некоторое время вернутся в поле - убирать урожай. За ферму отвечает выходец из Удмуртии - "бывалый животновод". Александр управляет сельхозмашинами и экономикой необычного для Ямала сельхозпредприятия. На подмогу ему приехал отец.

Справедливости ради замечу: "городской" фермер Бородин, владелец квартиры в типовой многоэтажке Надыма, не первопроходец в животноводческом направлении. Пионером стал Александр Шелеметьев, глава КФХ в малолюдном Шурышкарском районе. Увы, здесь эксперимент с герефордами прервался из-за пожара на ферме в ноябре 2018 года. Животные погибли, запасы сена и комбикормов были уничтожены.

- Закупали молодняк в Тюменской и Челябинской областях, возлагали надежды на развитие дела. Сейчас возвращаться к племенному животноводству нет ни сил, ни средств. Выращиваем свиней, с чего и начинали. О фермере из Надыма не слышал, признаться. Исходя из своего опыта, скажу, что зимой животных все-таки желательно содержать в утепленном помещении, иначе привесы будут "сгорать". И мне, к сожалению, не удалось "поднять" многолетние травы на засеянном участке, - рассказал "РГ" Александр Шелеметьев.

Три года назад его инициатива сподвигла завести герефордов одно из соседних хозяйств - муниципальное предприятие "Мужевское". Тогда на условиях бюджетного софинансирования оно приобрело свыше полусотни голов. Так что в ЯНАО сегодня два хозяйства приучают к суровому климату потомков белоголовых особей из графства Херефордшир, о чем не без удивления узнал от меня доктор наук Базарбай Инербаев - завлабораторией разведения мясного скота Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

- О примерах выращивания герефордов в арктическом регионе нам неизвестно. Любопытно, конечно. Это лишний раз свидетельствует о их неприхотливости, способности хорошо переносить холода. Вот только хочется знать, удается ли хозяйствам соблюдать технологию содержания и есть ли перспективы выхода на твердую рентабельность. Было бы интересно выслушать северных аграриев, - приглашает к диалогу ученый.

По словам президента национальной ассоциации заводчиков герефордского скота Ивана Феклина, герефордская порода с канадской родословной, адаптированная к условиям резкоконтинентального климата, - это золотой резерв отечественного мясного скотоводства, особенно для Урала и Сибири. Причем он стал уже доступен фермерским и личным подсобным хозяйствам. Что касается племенных хозяйств России, то наибольшее поголовье герефордов сосредоточено на племзаводах Челябинской области. Среди крупных также предприятия Свердловской и Тюменской областей.