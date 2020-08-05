Ассоциация ИЖС, выросшая из ассоциации деревянного домостроения Урала, начала прием заявок на конкурс проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По его итогам 50 лучших загородных домов "среднего класса" включат в единый отраслевой каталог, который будет использоваться для аккредитации застройщиков в банках.

Инициатива принадлежит уральцам, впрочем, по словам председателя оргкомитета конкурса Романа Валка, участвовать в отборе могут застройщики и проектные организации со всей России. В материалах и технологиях авторов не ограничивают: они могут представить и каркасные дома, и каменные, и бревенчатые. Оценивать их будут как с точки зрения архитектуры, так и с финансовой позиции. Проекты-финалисты, прошедшие экспертное сито, с 1 по 15 октября разместят на сайте. Тогда же начнется народное голосование. Десять победителей назовут 18-20 октября, сложив голоса экспертов и обычных потребителей.

- Наша цель - создать цивилизованный рынок загородной недвижимости, повысить доступность и качество такого жилья, - подчеркнул Валк.

Ассоциация ИЖС появилась в 2018 году, толчком к этому послужили многочисленные обращения клиентов, которые просили достроить, перестроить, проконтролировать объект. При выезде на место обнаруживалось, что возводят дома непрофессионалы, поэтому уже в "готовый продукт" приходится вкладывать дополнительные средства. Интересно, что защищать приходилось не только потребителей от шабашников, но и застройщиков от заказчиков, многие из которых были уверены, что правы, даже если десять раз передумают в процессе реализации проекта.

Неупорядоченность свойственна всему российскому рынку ИЖС, но на Урале эти качества проявляются особенно ярко в силу наличия платежеспособного спроса. Только в радиусе 50 километров от Екатеринбурга находится 110 коттеджных поселков разной степени готовности. А всего в регионе вводят около 7000 индивидуальных домов в год - примерно 40 процентов общего объема нового жилья. Самые популярные направления не меняются уже много лет: Полевской, Тюменский, Челябинский, Чусовской тракты.

В 2020-м желающих приобрести загородное жилье стало еще больше: люди насиделись в изоляции и к тому же решили спасти от инфляции сбережения

В основном уральцы предпочитают в качестве стройматериалов кирпич, пеноблоки и лес. В 2017-2018 годах рынок претерпел заметные изменения: массовый потребитель потерял в доходах и предпочел "дворцам" дома площадью до 100 квадратных метров по цене до пяти миллионов рублей, сопоставимой со стоимостью квартиры в городе. Спрос на такое жилье увеличился вдвое.

В 2020-м из-за пандемии желающих приобрести загородное жилье стало еще больше: люди насиделись в изоляции, перспективы летнего отпуска были туманны, да и многие опасались инфляции, поэтому захотели вложить сбережения во что-то конкретное. Однако удовлетворить этот спрос рынок не смог, в том числе из-за отсутствия единых правил игры между банками и застройщиками, констатируют в ассоциации ИЖС. Там уверены, что увеличить объемы вдвое в ближайшие 3-4 года вполне реально за счет ипотеки. Чтобы кредитные программы заработали, банки должны набраться компетенций в оценке смет загородного строительства. Набор типовых проектов с правильными планировками и техническими решениями поможет избавиться от "непредсказуемой" ликвидности в этом сегменте.

- Легко получить одобрение по сельской ипотеке под 2,7 процента годовых, но в регионе совершенно нет аккредитованных по ней застройщиков. Люди начинают бегать от компании к компании, а те отказываются браться за объекты, поскольку заказчик дома вправе в любой момент передумать, - объясняет президент ассоциации ИЖС Максим Назаренко. - При проектном финансировании многоэтажек застройщик может воспользоваться средствами банка, а сельская ипотека по своей сути - квазипроектное финансирование: ты строишь на чужой земле, за свой счет и не имея никаких гарантий, что с тобой рассчитаются. Поэтому мы хотим с банками проработать модель расторжения договора без ущерба для исполнителя работ.

Впрочем, не все застройщики, работающие в сегменте ИЖС, горят желанием меняться. Опрос, который ассоциация провела в июне-июле в 20 регионах, показал, что только 33 процента из более 200 компаний помогают клиентам получить уведомление о планируемом строительстве, то есть несут ответственность за то, будет ли дом принят в эксплуатацию. Половина предлагает клиентам привлечь ипотеку, но всего 12 процентов лично или через брокера содействуют в получении одобрения от банка. Большая часть считает, что это проблемы заказчика. Они по-прежнему нацелены на платежи наличкой и не осознают, что рынок уже изменился.

- Мы собрали лучшие практики ИЖС, отраслевые ноу-хау, структурировали и упаковали в регламентирующие документы и готовы передавать эти знания как потребителям, так и застройщикам. На сайте ассоциации можно узнать об отраслевой аккредитации, ознакомиться с коробочными решениями - взять готовый опыт и улучшить свой бизнес. Одномоментно это вызовет падение продаж, но необходимо переформатировать рынок. Сейчас всего десять его процентов работает "в белую", к 2024 году можно довести этот показатель до 60 процентов. Наша главная задача в 2020-м - научить застройщиков оказывать услуги в рамках одного окна. Как только это получится, пойдут ипотечные сделки, - считает Максим Назаренко.

Для начала он предлагает игрокам рынка определиться, что такое проект под ключ, потому что сегодня каждый трактует этот термин, как хочет. Стандартизация не означает отказа от индивидуальности, зато поможет снизить ставки по кредитам.

В свою очередь, для просвещения потребителей ассоциация запустила бесплатный образовательный курс на сайте. В течение двух недель после регистрации "Личного кабинета" доступен видеоролик, где рассказывают, как подобрать землю, застройщика, получить финансирование, спроектировать дом, на что обратить внимание при заключении договора и строительстве.

Между тем

Минстрой России в апреле 2020 года вынес на обсуждение проект программы развития ИЖС. На ее реализацию планируется выделить 137,7 миллиарда рублей. Средства предназначены на обеспечение участков инженерной инфраструктурой. Чтобы получить субсидии, регионы должны разработать свои аналогичные программы.

А как у соседей?

Жители Зауралья предпочитают городским квартирам частные дома: по данным статистики, 74,6 процента введенного в эксплуатацию в первом полугодии 2020-го жилья построено индивидуальными застройщиками - 553 частных дома общей площадью 63,6 тысячи квадратных метров (сюда входят также жилые дома, возведенные на участках для ведения садоводства).

Интерес к ИЖС в Курганской области возрос после введения в прошлом году беспрецедентных льгот на строительство домов. По региональному закону многодетные, молодые семьи и те, кто остался без своего угла из-за пожара, наводнения и других чрезвычайных происшествий, могут купить на выбор пиломатериалы или готовые домокомплекты по низкой цене. Брус и доски предоставляются по 7 тысяч рублей за кубометр, а домокомплект (дом плюс баня) стоит 105 тысяч, что в 3-4 раза ниже рыночной цены. Жителей также привлекает простота оформления: не нужно собирать большой пакет документов, бегать по кабинетам, согласовывая их. Например, молодая семья Ивановых, решившая переехать из тесной городской квартиры в собственный дом в Кетовском районе, получила домокомплект через месяц после подачи документов.

- Я нанимал знакомых рабочих, а пол, потолок и фундамент делал сам, - рассказал глава семьи Алексей. - Все, что можно, стараюсь делать своими силами.

По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, всего одобрено 110 заявлений на получение домокомплектов по льготной цене, 65 уже переданы жителям региона, 45 готовятся к выдаче.