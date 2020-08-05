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05.08.2020 16:25
Рубрика: Происшествия

Говядина 38-й свежести

Система "Меркурий" выявила в Зауралье полсотни несуществующих пищевых производств
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 173(8227)
Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Курганской области в первом полугодии 2020-го обнаружила в регионе в десять раз больше предприятий-фантомов, чем за весь 2019 год.
Добросовестным производителям "Меркурий" не несет угрозы, напротив, помогает оптимизировать учет и логистику продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ Добросовестным производителям "Меркурий" не несет угрозы, напротив, помогает оптимизировать учет и логистику продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Добросовестным производителям "Меркурий" не несет угрозы, напротив, помогает оптимизировать учет и логистику продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Это зарегистрированные в системе электронной сертификации "Меркурий" площадки, на которых производство и склады существуют только на бумаге, а в реальности продукция не выпускается и не хранится. Например, некая торговая компания в форме ООО зарегистрирована в Омске, а одноименное закрытое акционерное общество - в Кургане, по иронии на улице Омской. На сайте второй фирмы есть ссылка на первую, однако никакой деятельности на курганской площадке не ведется - по сути, она вообще виртуальная.

Фото: Сергей Михеев
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Контролеры могут привести еще много подобных примеров. Так, производство мясных полуфабрикатов (котлет, пельменей) было зарегистрировано в Кургане… по адресу квартиры. В принципе, это не запрещено, но как реально организовать изготовление такой продукции на дому? Решили проверить, кто и как там лепит пельмени. Выяснилось, пустышка.

- Практика показывает, что довольно часто фантомные площадки создаются именно для продвижения каких-то серых схем бизнеса: легализации фальсификата, реализации просроченной продукции, ухода от налогов, - поясняет заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Антон Захаров.

Практика показывает, что фантомные площадки часто создаются именно для продвижения серых схем

В надзорном ведомстве рассказали, как некий курганский предприниматель пытался реализовать просроченную продукцию и почти 40 раз продлевал срок годности мяса. Сначала во ФГИС "Меркурий" отразилось, что на предприятие поступило девять говяжьих туш, из которых было произведено 2,5 тонны охлажденного мяса (изготовлено по ГОСТу со сроком годности пять суток). Но, когда этот срок подошел к концу, его продлили, вновь оформив производство и переработку мяса, еще на пять суток. При этом система автоматически вносила количество говядины в журнал вырабатываемой продукции. В итоге туши оказались просто безразмерными: за три месяца было оформлено 38 производственных сертификатов с продлением сроков годности и "произведено" более 65 тонн сомнительного мяса.

Проверка показала, что на небольшом предприятии с помощью схемы оборота сырья за месяц из поступивших 10 тонн мяса было выработано… 108 тонн продукции. Махинации налицо, однако уголовная ответственность за подобные нарушения пока не предусмотрена. Самое жесткое наказание, которое предприниматель может получить, - штраф за нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Фото: Istock
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В целом за полугодие в Курганской области выявлен 51 подобный фантом, тогда как за весь 2019 год таковых было всего десять. За ошибки, допущенные при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов, временно приостановлена регистрация в системе электронной сертификации 58 уполномоченных лиц, четверых привлекли к административной ответственности. К слову, приостановка регистрации для бизнеса, возможно, даже пострашнее штрафа, потому что в результате может быть сорван своевременный выпуск в оборот продукции и нарушена вся экономика компании. Кстати, эта мера применена и к предприятию-фантому из Омска, и к предпринимателю из Кургана, 38 раз продлевавшему срок годности мяса.

Специалисты рассказывают, что система электронной сертификации постоянно совершенствуется, ее и сейчас очень трудно обмануть, а скоро это будет вообще невозможно. В нынешнем году "Меркурий" планируют оснастить специальным аналитическим модулем для автоматического выявления фантомов. Система сама будет сопоставлять данные об оформленных производственных и транспортных сертификатах и показывать их несоответствие. Пока же этим занимается мониторинговая группа регионального управления Россельхознадзора: ведет наблюдение за внесением данных в систему, ежедневно обрабатывая огромные объемы информации, чтобы своевременно предотвратить нарушения и выпуск некачественной продукции на рынок.

Справка РГ

Сейчас в Зауралье в реестре ФГИС "Меркурий" зарегистрировано 26 369 действующих хозяйствующих субъектов, из них 3232 юрлица, 3579 ИП, 19 558 физических лиц. Но эти цифры постоянно меняются: почти ежедневно поступает два-три заявления с просьбой предоставить доступ к электронным системам Россельхознадзора.

Отметим, что во время пандемии сельское хозяйство не прекращало деятельность, перерабатывающие предприятия не останавливались.

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