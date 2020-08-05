Суд обязал челябинку демонтировать дверь в квартиру

Тракторозаводский суд Челябинска обязал челябинку демонтировать металлическую дверь в квартиру, установленную без согласования с другими жильцами. Она открывалась наружу и создавала препятствие соседям, сообщили в среду в судебной инстанции.

В суд обратился владелец соседней квартиры, - сообщила представитель Тракторозаводского суда Челябинска Ирина Савинкова. - Он заявил, что ответчица, проживая с ним на одной лестничной клетке, дополнительно установила на свою квартиру металлическую дверь. Причем, спорная дверь открывается наружу и создает ему препятствие для выхода, что противоречит требованиям пожарной безопасности и нарушает его права.

Исследовав представленные доказательства и заслушав мнение сторон, суд пришел к выводу о том, что металлическая дверь установлена без согласия соседей по лестничной клетке, являющейся местом общего пользования. А поскольку установка второй двери, открывающейся на площадку, можно приравнять к перепланировке места общего пользования, такое согласие требовалось получить от каждого соседа.

Женщину обязали демонтировать металлическую дверь в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.