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05.08.2020 15:59

Школа моделей

Инвесторов и директоров фирм обучат BIM-технологиям
Текст: Марина Некрасова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 173(8227)
В Уральском федеральном университете разработали программу повышения квалификации для руководителей строительных компаний по BIM-технологиям (Building Information Model). Слушателям расскажут, как внедрять единую систему управления жизненным циклом объектов, автоматизировать и оптимизировать создание цифровых моделей. На лекции отводится всего треть, остальное - практика и лабораторные занятия.
Фото: iStock
Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Новую программу переподготовки презентовали на онлайн-платформе форума 100+ Forum Russia.

- Она ориентирована на тех, кто уже работает в отрасли. Слушатели будут анализировать реальные кейсы, решать актуальные BIM-задачи, - рассказал профессор кафедры информационного моделирования в строительстве УрФУ Станислав Придвижкин. - Мы не продаем конкретное ПО, наша задача - помочь заказчикам. Они должны представлять, как BIM может улучшить их бизнес. Если мы сможем показать, что затраты на создание модели окупаются при эксплуатации, получим максимальный эффект для всех.

По данным PricewaterhouseCoopers, пока в России такие технологии используются в основном в проектировании (80 процентов). На долю собственно строительства приходится лишь 15, а на эксплуатацию - пять процентов. Между тем в последнее время понятие ВIM расширяется, аббревиатуру все чаще расшифровывают как Building Information Management - гибкий механизм принятия решений на основе анализа огромного массива полезной информации об объекте.

- Управление стоимостью - головная боль любого инвестора. Каждое изменение проекта приводит к простою, ошибки бюджета всплывают на стройке: убытки исчисляются миллионами рублей, - поясняет Андрей Белькевич, руководитель компании "БИМ-кластер" из Екатеринбурга. - Экосистема стоимостного инжиниринга позволяет заказчику работать с любыми сметными справочниками и классификаторами, автоматически проводит расчеты стоимости работ и материалов.

По оценке национального объединения изыскателей и проектировщиков, ВIM на 15 процентов повышает рентабельность проектов, на 20 - внутреннюю норму доходности, а срок окупаемости сокращает на 17 процентов.

Тем не менее многие представители отрасли до сих пор задают вопросы о целесообразности применения информационного моделирования. Среди основных препятствий - низкая техническая оснащенность и значительные первоначальные вложения. Так, вводный курс обучения работе на специализированном ПО обходится в 20-35 тысяч рублей, покупка лицензии - 65 тысяч.

Вторичка оказалась популярнее новостроек во всех регионах страны
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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