В Челябинской области выявили меньше сотни случаев COVID-19

В Челябинской области продолжается снижение числа заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз поставлен 99 южноуральцам, сообщили в минздраве региона.

- На утро 5 августа в регионе подтверждены 99 новых случаев заболевания COVID-19, - пояснили в ведомстве. - Общее число заболевших составило 12332. Из них 8355 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 3669 человек продолжают лечение.

За сутки от коронавируса скончались еще четыре человека - мужчины в возрасте 31 года и 63 лет, 72-летняя и 81-летняя женщины. Непосредственно причиной смерти COVID-19 стал только в одном случае. В остальных коронавирус стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больных

Всего с начала пандемии на Южном Урале от новой инфекции скончались 266 человек.