Новости

Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству 16:00
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса 15:58
Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе 15:58
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев 15:55
Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк 15:52
На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
Медведев заявил об ответственности диаспор за стычки армян и азербайджанцев 15:35
"Не кончится лето": В Петербурге открылась выставка работ Виктора Цоя 15:34
МИД: Россия готовит гуманитарную помощь в Бейрут 15:29
Глава Калмыкии заболел коронавирусом 15:16
В ближайшие годы к интернету подключат свыше 5 тыс. малых деревень 15:12
В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников 14:59
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 16:23
Рубрика: Общество

Парковый ресурс

На Южном Урале началась реализация социального мегапроекта
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 173(8227)
Крупнейший проект преобразования городской среды в Магнитогорске выходит на старт: в августе начнется строительство временных дорог на площадке, где планируется возвести комплекс социальных объектов будущего парка "Притяжение".
В жилой части Магнитогорска скоро появится место, где и взрослые, и дети смогут проводить время с пользой и удовольствием. Фото: Пресс-служба ММК В жилой части Магнитогорска скоро появится место, где и взрослые, и дети смогут проводить время с пользой и удовольствием. Фото: Пресс-служба ММК
В жилой части Магнитогорска скоро появится место, где и взрослые, и дети смогут проводить время с пользой и удовольствием. Фото: Пресс-служба ММК

Вслед за металлом

Во втором по величине городе региона живут 413 тысяч человек, и численность населения не прирастает. Молодежь по-прежнему уезжает из Магнитогорска в крупные города на учебу, где зачастую и остается: ее привлекает более высокий уровень жизни, широкие возможности для реализации своих способностей и карьерных устремлений.

На карантине южноуральцы взялись за благоустройство родного села

Инициаторы создания парка "Притяжение" говорят, что проект как раз и задуман, чтобы молодые магнитогорцы связывали свои планы и амбиции с малой родиной. Участник рабочей группы Елена Азовцева подчеркивает: мотивация градообразующего предприятия, взявшегося за решение этой масштабной задачи, не исчерпывается заботой о собственном кадровом резерве. Крупнейшую металлургическую компанию знают не только в стране, но и в мире, она сумела сделать качественный технологический рывок. А вот жилые районы Магнитогорска меняются не так интенсивно. "Притяжение" должно ускорить преобразование городской среды.

Больше парка Горького

"Притяжение" не будет городом в городе, спальных микрорайонов здесь создавать не планируют. Ему больше подходит статус эталонного пространства с новым качеством жизни. Да и неверно измерять значение размерами освоенной территории, считает руководитель проекта Максим Ясько. Впрочем, она тоже впечатляет: социальные, спортивные, образовательные, деловые объекты расположатся на 400 гектарах. Это больше, чем, к примеру, парк "Зарядье" в Москве (всего-то 13 гектаров), территория парка Горького (219) и даже ВДНХ (237 гектаров).

Парк задуман, чтобы молодежь связывала свои планы и амбиции с малой родиной

Участок под застройку находится в правобережной жилой части Магнитогорска, но его все же исследовали на экологическую безопасность. Территорию концептуально поделили на кластеры. Будет место для отдыха и прогулок с искусственным водоемом, городским пляжем, видовым холмом. Здесь же разместится отель. В активной зоне - спортплощадки, беговые и велодорожки, фитнес-центр с 50-метровым бассейном, тренировочная ледовая арена, фристайл-арена со скалодромом и универсальным залом командных видов спорта. Особым вниманием, подчеркивают организаторы, будут охвачены дети всех возрастов. Для младших предусматривают детский центр развлечений с тематическими парками, а также так называемый город профессий, научный музей, места для творческих студий. Главный смысловой "заряд" несут музейно-образовательная и деловая зоны - здесь создадут своего рода инкубатор для профессионалов, где сконцентрируют знания о металле и металлургической промышленности от древних ремесел до технологий будущего. Организаторы собираются открыть комплекс креативной индустрии, изюминкой станет центр космической металлургии и робототехники. Напомним, Магнитогорск - родина робота Федора, совершившего полет к международной космической станции, и создание андроидов здесь хотят превратить в еще один региональный бренд. Это означает, что возможности для профессионального роста в столице металлургии Урала широкие.

Стройка на финансах

Описывая футуристические картины будущего, организаторы делают оговорку: если все получится. Проект очень масштабный и "живой": и технологии не стоят на месте, и горожане высказывают новые пожелания. В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС тоже демонстрировали оптимизм и планов громадье, а получилось не все: самый грандиозный проект - возведение "шагающего" через реку Миасс здания конгресс-холла - заморозили. Сейчас гигантские ребра конструкций возвышаются над рекой, а вокруг ни механизмов, ни людей. В областном центре ждут инвесторов. Дождутся ли?

Фото: Елена Плотникова
Ночью сочинский парк ожил с помощью мультимедийных технологий

У "Притяжения" инвестор есть - глава совета директоров меткомбината Виктор Рашников, который, как утверждают в рабочей группе, реализует проект на собственные деньги. И, хотя многие считают, что олигарх из списка "Форбс" и комбинат едины, бюджеты у них разные. Впрочем, предложения других инвесторов тоже будут внимательно изучены. Готовится вложиться в стройку, точнее в медицинский кластер парка, и областной бюджет.

Пока уточненный график соблюдается. Конкретизировано наполнение делового кластера, включающего центр допобразования, пространство для встреч предпринимателей, выставочные залы, мастерские для стартапов, площади для конференций.

Подготовительные работы развернутся в этом году, пообещал Максим Ясько, а фундаменты под капитальные сооружения появятся в начале следующего.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше