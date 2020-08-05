Крупнейший проект преобразования городской среды в Магнитогорске выходит на старт: в августе начнется строительство временных дорог на площадке, где планируется возвести комплекс социальных объектов будущего парка "Притяжение".

В жилой части Магнитогорска скоро появится место, где и взрослые, и дети смогут проводить время с пользой и удовольствием. Фото: Пресс-служба ММК

Вслед за металлом

Во втором по величине городе региона живут 413 тысяч человек, и численность населения не прирастает. Молодежь по-прежнему уезжает из Магнитогорска в крупные города на учебу, где зачастую и остается: ее привлекает более высокий уровень жизни, широкие возможности для реализации своих способностей и карьерных устремлений.

Инициаторы создания парка "Притяжение" говорят, что проект как раз и задуман, чтобы молодые магнитогорцы связывали свои планы и амбиции с малой родиной. Участник рабочей группы Елена Азовцева подчеркивает: мотивация градообразующего предприятия, взявшегося за решение этой масштабной задачи, не исчерпывается заботой о собственном кадровом резерве. Крупнейшую металлургическую компанию знают не только в стране, но и в мире, она сумела сделать качественный технологический рывок. А вот жилые районы Магнитогорска меняются не так интенсивно. "Притяжение" должно ускорить преобразование городской среды.

Больше парка Горького

"Притяжение" не будет городом в городе, спальных микрорайонов здесь создавать не планируют. Ему больше подходит статус эталонного пространства с новым качеством жизни. Да и неверно измерять значение размерами освоенной территории, считает руководитель проекта Максим Ясько. Впрочем, она тоже впечатляет: социальные, спортивные, образовательные, деловые объекты расположатся на 400 гектарах. Это больше, чем, к примеру, парк "Зарядье" в Москве (всего-то 13 гектаров), территория парка Горького (219) и даже ВДНХ (237 гектаров).

Парк задуман, чтобы молодежь связывала свои планы и амбиции с малой родиной

Участок под застройку находится в правобережной жилой части Магнитогорска, но его все же исследовали на экологическую безопасность. Территорию концептуально поделили на кластеры. Будет место для отдыха и прогулок с искусственным водоемом, городским пляжем, видовым холмом. Здесь же разместится отель. В активной зоне - спортплощадки, беговые и велодорожки, фитнес-центр с 50-метровым бассейном, тренировочная ледовая арена, фристайл-арена со скалодромом и универсальным залом командных видов спорта. Особым вниманием, подчеркивают организаторы, будут охвачены дети всех возрастов. Для младших предусматривают детский центр развлечений с тематическими парками, а также так называемый город профессий, научный музей, места для творческих студий. Главный смысловой "заряд" несут музейно-образовательная и деловая зоны - здесь создадут своего рода инкубатор для профессионалов, где сконцентрируют знания о металле и металлургической промышленности от древних ремесел до технологий будущего. Организаторы собираются открыть комплекс креативной индустрии, изюминкой станет центр космической металлургии и робототехники. Напомним, Магнитогорск - родина робота Федора, совершившего полет к международной космической станции, и создание андроидов здесь хотят превратить в еще один региональный бренд. Это означает, что возможности для профессионального роста в столице металлургии Урала широкие.

Стройка на финансах

Описывая футуристические картины будущего, организаторы делают оговорку: если все получится. Проект очень масштабный и "живой": и технологии не стоят на месте, и горожане высказывают новые пожелания. В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС тоже демонстрировали оптимизм и планов громадье, а получилось не все: самый грандиозный проект - возведение "шагающего" через реку Миасс здания конгресс-холла - заморозили. Сейчас гигантские ребра конструкций возвышаются над рекой, а вокруг ни механизмов, ни людей. В областном центре ждут инвесторов. Дождутся ли?

У "Притяжения" инвестор есть - глава совета директоров меткомбината Виктор Рашников, который, как утверждают в рабочей группе, реализует проект на собственные деньги. И, хотя многие считают, что олигарх из списка "Форбс" и комбинат едины, бюджеты у них разные. Впрочем, предложения других инвесторов тоже будут внимательно изучены. Готовится вложиться в стройку, точнее в медицинский кластер парка, и областной бюджет.

Пока уточненный график соблюдается. Конкретизировано наполнение делового кластера, включающего центр допобразования, пространство для встреч предпринимателей, выставочные залы, мастерские для стартапов, площади для конференций.

Подготовительные работы развернутся в этом году, пообещал Максим Ясько, а фундаменты под капитальные сооружения появятся в начале следующего.