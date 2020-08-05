Статистика вновь зафиксировала снижение количества микрофинансовых организаций (МФО) в Уральском федеральном округе, как, впрочем, и по всей стране. Эксперты связывают это с ужесточением политики Банка России, направленной на обуздание аппетитов этих финансовых институтов, имеющих, как известно, весьма неоднозначную репутацию из-за грабительских процентов по займам.

Регулятор решает вопрос последовательно. Одним из первых серьезных шагов стало ограничение процентной ставки для МФО: с 28 января 2019 года плата за каждый день пользования заемными средствами не может превышать одного процента от суммы займа. Еще одна красная линия, за которую нельзя заступать, - ограничение предельного размера долга заемщика перед МФО по кредитам и займам, взятым на срок не более года, - этот показатель постепенно снижается. В 2016-м общая сумма платежей по кредиту, включая начисленные проценты, штрафы и неустойки, не могла превышать сумму основного долга в четыре раза, в 2017-м - в три, в 2019-м - в два, а с января 2020-го - в 1,5 раза.

С 1 ноября прошлого года МФО больше не могут предоставлять потребительские займы под залог жилья, даже если оно не является единственным. Раньше недобросовестные организации такой лазейкой активно пользовались и могли с помощью займа завладеть квартирой клиента.

Еще одним заградительным барьером стало введение регулятором с июля этого года требований к деловой репутации руководителей микрокредитных компаний (МКК). Отныне лица, которые уже были владельцами или руководителями МФО, выведенных из реестра за нарушения законодательства, больше не могут занимать соответствующие кресла. Помимо этого микрокредиторы (кроме государственных МКК и МФО предпринимательского финансирования) должны к 2024 году нарастить собственный капитал до 5 миллионов рублей, что также осложняет их жизнь.

Удержаться на рынке станет проще тем организациям, которые сделают ставку не на ограбление населения, а на поддержку бизнеса в регионах

Финансовый аналитик Игорь Файнман считает меры, направленные на очищение рынка микрофинансовых услуг, своевременными. По его мнению, при чересчур активной работе МФО и нынешней закредитованности населения надувается финансовый пузырь, который рано или поздно лопнет, если доходы людей будут падать, а долги увеличиваться. Ограничительная политика, предупреждающая развитие самых агрессивных форм кредитования, направлена на купирование негативных последствий для всего финансового рынка. При этом требуется сбалансированный подход, чтобы сохранить микрокредитование как таковое. Конечно, для граждан, не соизмеряющих собственные ресурсы и риски, попытка решить сиюминутные проблемы за счет займов с высокими ставками всегда может обернуться крахом. Поэтому МФО обычно процветают в депрессивных регионах, где потребность "перехватить до зарплаты" выше. И, напротив, таких структур меньше там, где доходы населения позволяют полнее удовлетворять текущие потребности.

Между тем эти финансовые институты необходимы для развития предприятий малого и микробизнеса, которым нередко отказывают в кредитах банки. Кроме того, предприниматели нуждаются в коротких деньгах и для покрытия кассовых разрывов. И дальнейшая эволюция микрокредитования, по мнению ряда экспертов, будет идти как раз по этому пути. Удержаться на рынке станет проще тем организациям, которые изменят концепцию, сделав ставку не на ограбление населения, а на поддержку бизнеса в регионах.

Компетентно

Наталья Кузьмина, заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России:

- Тенденция сокращения количества игроков рынка микрокредитования в течение последних пяти лет сохраняется. Некоторые организации Банк России исключает из реестра за нарушения законодательства, часть компаний покидает рынок добровольно: они понимают, что не справятся с законодательными и нормативными требованиями, и предпочитают сразу свернуть бизнес, до появления предписаний со стороны регулятора. При этом определенное количество МФО останется на рынке, поскольку услуги микрокредитования востребованы как у населения, так и у бизнеса. Они оперативно выдают небольшие займы на короткие сроки, работают на территориях, где нет других финансовых организаций.