Видео: В Екатеринбурге такси трижды перевернулось в воздухе

Екатеринбургская полиция разбирается в обстоятельствах аварии, кадры с которой облетели сегодня все соцсети: машина такси на большой скорости ударилась о бордюр на парковке у аэропорта и трижды перевернулась в воздухе.

Происшествие случилось накануне около семи вечера. "От удара о бордюрный камень Volkswagen Polo отбросило в дерево, после чего он вылетел на парковку Кольцово. От удара двигатель и части иномарки разлетелись в стороны, повредив стоявшие неподалеку Skoda Octavia и Hyundai Accent", - передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

И шофер, и пассажир чудом остались живы: у первого сломана нога, у второго - ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Оба госпитализированы.

Пассажир рассказал, что вызвал такси через приложение. По городу ехали с приемлемой скоростью 30-40 километров в час, но на Кольцовском тракте водитель разогнался. По данным ГИБДД, скорость в тот момент превышала 140 километров в час.

На месте ДТП провели замеры и составили документы. Обстоятельства будут установлены в ходе дознания. Известно, что стаж за рулем у 55-летнего таксиста немалый - 17 лет.