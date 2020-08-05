Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает особенности регулирования градостроительных, земельных и иных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Статья 2. Объекты, предназначенные для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

1. Для целей настоящего Федерального закона под объектами, предназначенными для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры), понимаются объекты транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации, а также иные объекты капитального строительства федерального, регионального или местного значения, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации указанных объектов инфраструктуры.

2. К объектам инфраструктуры могут быть отнесены:

1) автомобильные дороги общего пользования или их участки, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;

2) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;

3) морские порты, речные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения;

4) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских и государственных воздушных судов инфраструктура воздушного транспорта и средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи;

5) транспортно-пересадочные узлы;

6) объекты инженерной инфраструктуры, линии связи, иные объекты капитального строительства, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации объектов, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.

3. Перечень объектов инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в отношении которых применяются особенности, установленные настоящим Федеральным законом, утверждается Правительством Российской Федерации. В указанный перечень не могут быть включены объекты капитального строительства жилого назначения, а также иные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, не связанной со строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов инфраструктуры.

4. Перечень объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".

Статья 3. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

1. Отсутствие в утвержденных документах территориального планирования сведений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утверждения документации по планировке территории таких объектов инфраструктуры.

2. Виды разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры, определяются утвержденной документацией по планировке территории таких объектов инфраструктуры.

3. Документация по планировке территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляются строительство, реконструкция таких объектов инфраструктуры.

4. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения (за исключением государственных природных заказников, природных парков, памятников природы, ботанических садов и дендрологических парков, относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения), документация по планировке территории до ее утверждения подлежит согласованию соответственно с уполномоченными исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления. Утвержденная документация по планировке территории является основанием для принятия уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" органами государственной власти, органами местного самоуправления решений об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения в части исключения из границ таких территорий земель и земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, а также для перевода указанных земель в земли иных категорий.

5. Предметом указанного в частях 3 и 4 настоящей статьи согласования документации по планировке территории являются предусмотренные данной документацией границы зон планируемого размещения объектов инфраструктуры. Срок такого согласования не может превышать двадцать дней со дня поступления указанной документации в орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи. В случае, если по истечении указанных двадцати дней такими органом государственной власти или органом местного самоуправления не представлены в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти возражения относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.

6. Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не является препятствием для направления проектной документации линейного объекта инфраструктуры и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации такого объекта инфраструктуры, для проведения государственной экспертизы.

7. В случае, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, утвержденный проект планировки территории и (или) проект межевания территории представляются в уполномоченные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на проведение государственной экспертизы проектной документации орган исполнительной власти или организацию не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока проведения государственной экспертизы. При этом выдача положительного заключения государственной экспертизы до представления в указанные уполномоченные орган исполнительной власти или организацию утвержденного проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории не допускается.

8. В случае строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры допускаются подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической экспертизы проектной документации и выдача разрешения на строительство в отношении одного либо нескольких объектов капитального строительства или их частей, которые входят в состав такого линейного объекта и не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.

9. До получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта инфраструктуры, разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции такого объекта инфраструктуры допускается осуществление временной эксплуатации такого объекта капитального строительства (далее - временная эксплуатация) в целях осуществления перевозки грузов и (или) пассажиров при условии подтверждения технической готовности указанного объекта к временной эксплуатации в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи.

10. Техническая готовность линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации определяется комиссией, в состав которой в обязательном порядке включаются представители лица, осуществляющего строительство, представители застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции объекта на основании договора строительного подряда), а также представители организации, которая должна осуществлять временную эксплуатацию объекта капитального строительства, при условии подтверждения технической готовности указанного объекта к временной эксплуатации. Порядок формирования и функционирования указанной комиссии устанавливается Правительством Российской Федерации.

11. Требования к техническому состоянию линейного объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, порядок подтверждения технической готовности указанного объекта к временной эксплуатации, порядок осуществления такой временной эксплуатации и технического обслуживания указанного объекта устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия этих технических условий, и информация о плате за такое подключение (технологическое присоединение) предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по запросам органов государственной власти, правообладателей земельных участков, застройщиков или технических заказчиков. Срок согласования проектной документации в отношении учета предоставленных технических условий не может превышать десять дней со дня поступления данной проектной документации или ее соответствующего раздела в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставившую эти технические условия.

13. В целях обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры Правительством Российской Федерации могут устанавливаться:

1) особенности предоставления технических условий, определения платы за технологическое присоединение, а также особенности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии;

2) особенности предоставления технических условий, определения платы за подключение, а также особенности подключения объектов инфраструктуры к сетям тепло- и газоснабжения, сетям связи.

Статья 4. Особенности отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель, установления публичных сервитутов, изъятия земельных участков в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

1. Сведения об отнесении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения (за исключением случая, если такой земельный участок отнесен к категории земель населенных пунктов) в целях строительства, реконструкции объекта инфраструктуры вносятся в Единый государственный реестр недвижимости по заявлениям указанных в части 2 настоящей статьи лиц на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом принятие решения о переводе земельного участка из одной категории земель в другую или об отнесении земельного участка к определенной категории земель не требуется.

2. С заявлением о внесении в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренных частью 1 настоящей статьи сведений вправе обратиться:

1) лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен для целей размещения объекта инфраструктуры;

2) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об утверждении документации по планировке территории объекта инфраструктуры;

3) юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, юридическое лицо, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, принявшие решение о подготовке документации по планировке территории объекта инфраструктуры;

4) иное, не указанное в пунктах 1-3 настоящей части лицо при наличии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей размещения объекта инфраструктуры такому лицу.

3. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, вправе обратиться с заявлением о внесении в Единый государственный реестр недвижимости предусмотренных частью 1 настоящей статьи сведений с даты утверждения документации по планировке территории в отношении земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута).

4. Публичные сервитуты для целей строительства, реконструкции объектов инфраструктуры устанавливаются в соответствии с земельным законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

5. Публичные сервитуты наряду со случаями, предусмотренными статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, могут устанавливаться:

1) для строительства и реконструкции линейных объектов инфраструктуры (за исключением линейных объектов, размещение которых делает невозможным дальнейшее использование земельного участка

или его части в соответствии с установленным видом разрешенного использования);

2) для обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе:

а) прохода, проезда, а также провоза строительных и иных материалов через земельный участок;

б) размещения на земельном участке информационных щитов, указателей, предупредительных, межевых и геодезических знаков;

в) проведения необходимых для предотвращения затопления и подтопления, эрозии почв и для подобных целей работ по устройству защитных сооружений, созданию защитных лесных насаждений (за исключением случаев, если такие защитные сооружения, защитные лесные насаждения делают невозможным дальнейшее использование земельного участка или его части в соответствии с установленным видом разрешенного использования).

6. Не допускается установление публичного сервитута для целей, предусмотренных пунктом 1, подпунктом "а" пункта 2 части 5 настоящей статьи, в отношении земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. Установление указанного публичного сервитута в отношении особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения допускается при условии выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

7. В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта инфраструктуры.

8. Решение об установлении публичного сервитута в случаях, предусмотренных настоящей статьей, принимают уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на утверждение документации по планировке территории объекта инфраструктуры.

9. В случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимости подлежат изъятию для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции линейных объектов инфраструктуры и если по истечении сорока пяти дней со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости в соответствии с земельным законодательством проекта соглашения об изъятии недвижимости правообладатель изымаемой недвижимости не представил подписанное соглашение об изъятии недвижимости, уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо организация, на основании ходатайства которой принято решение об изъятии, имеет право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости.

Статья 5. Особенности реконструкции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

1. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейных объектов инфраструктуры необходимы реконструкция, капитальный ремонт существующих линейного объекта или линейных объектов, лица, осуществляющие эксплуатацию указанных линейного объекта или линейных объектов, в течение двадцати дней со дня поступления обращения в письменной форме лица, осуществляющего подготовку проектной документации, лица, осуществляющего строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, без взимания платы выдают таким лицу, осуществляющему подготовку проектной документации, лицу, осуществляющему строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимые для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции линейных объектов инфраструктуры технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при подготовке проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких реконструкции, капитального ремонта. Требования к составу и содержанию указанных в настоящей части технических требований и условий устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Не допускается включать в указанные в части 1 настоящей статьи технические требования и условия обязательства, которые не связаны с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейного объекта или линейных объектов, и (или) требования, исполнение которых ведет к увеличению мощности, улучшению технических характеристик существующих линейного объекта или линейных объектов, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, а также случая, если такие увеличение мощности, улучшение технических характеристик существующих линейного объекта или линейных объектов необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации объекта инфраструктуры.

3. Срок действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при реконструкции, капитальном ремонте существующих линейного объекта или линейных объектов, не может быть менее чем три года со дня выдачи таких технических требований и условий.

4. В случае изменения правообладателя существующих линейного объекта или линейных объектов переоформление технических требований и условий не требуется.

5. Объем затрат на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейного объекта или линейных объектов определяется на основании проектной документации, предусматривающей такие реконструкцию, капитальный ремонт и разработанной с соблюдением технических требований и условий, выданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

6. Работы по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейного объекта или линейных объектов в соответствии с требованиями настоящей статьи выполняются организациями, осуществляющими эксплуатацию указанных линейного объекта или линейных объектов, либо в их интересах лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры. В случае выполнения указанных работ лицами, осуществляющими эксплуатацию существующих линейного объекта или линейных объектов, затраты на их выполнение возмещаются в пределах объема, определенного утвержденной проектной документацией объектов инфраструктуры, предусматривающей выполнение указанных работ.

7. Допускаются увеличение мощности и (или) улучшение технических характеристик существующих линейного объекта или линейных объектов при их реконструкции за счет средств лиц, осуществляющих эксплуатацию указанных линейного объекта или линейных объектов.

8. Сроки выполнения работ по реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов в соответствии с требованиями настоящей статьи устанавливаются на основании проекта организации строительства, входящего в состав утвержденной проектной документации объектов инфраструктуры.

Статья 6. Особенности предоставления в пользование водных объектов и захоронения донного грунта в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

1. В случае, если для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, требуется предоставление в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части, решение о предоставлении таких водного объекта или его части в пользование принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в течение десяти дней со дня поступления в указанный орган заявления о предоставлении в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части и документов, необходимых в соответствии с водным законодательством для принятия данного решения, при наличии утвержденной документации по планировке территории, предусматривающей размещение таких объектов инфраструктуры.

2. Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, не является препятствием для принятия решения о предоставлении в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части для строительства, реконструкции таких объектов инфраструктуры.

3. В случае необходимости захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ в ходе строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (далее - донный грунт), во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации срок выдачи федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации не должен превышать десять дней со дня получения указанным органом запроса о получении такого разрешения.

4. В целях выдачи разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, в течение двух дней со дня получения запроса о получении такого разрешения направляет на согласование проект разрешения вместе с копией запроса в федеральные органы исполнительной власти, с которыми проект разрешения подлежит согласованию в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Срок согласования проекта разрешения не может превышать пять дней со дня его поступления на согласование в указанные федеральные органы исполнительной власти. В случае непоступления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического надзора во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, в установленный срок замечаний от указанных федеральных органов исполнительной власти проект разрешения считается согласованным.

Статья 7. О внесении изменения в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"

Статью 38 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2009, N 52, ст. 6455; 2018, N 32, ст. 5114) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Особенности принятия по 31 декабря 2024 года уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления решений об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения в части исключения из границ таких территорий земель и земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, устанавливаются Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".".

Статья 8. О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе"

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3618; 2009, N 1, ст. 17; N 19, ст. 2283; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2866; 2014, N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 72; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4347; 2016, N 1, ст. 28; 2017, N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 6; N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 18, ст. 2224; N 51, ст. 7492; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года, N 0001202007130054) следующие изменения:

1) подпункт 41 статьи 12 признать утратившим силу;

2) в статье 14:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "и подпункте 41 статьи 12" исключить;

в абзаце втором слова "и подпункте 41 статьи 12" исключить;

б) в пункте 11:

в абзаце первом слова "и подпункте 41 статьи 12" исключить;

в абзаце втором слова "и подпункте 41 статьи 12" исключить;

в абзаце шестом слова "и подпункте 41 статьи 12" исключить;

в) в абзаце первом пункта 3 слова "подпунктах 71 и 73 статьи 11 и подпункте 41 статьи 12" заменить словами "подпунктах 71 и 73 статьи 11";

г) в пункте 41 слова "подпунктах 71 и 73 статьи 11 и подпункте 41 статьи 12" заменить словами "подпунктах 71 и 73 статьи 11";

3) главу X дополнить статьей 361 следующего содержания:

"Статья 361. Заключительные положения

По 31 декабря 2024 года оценка соответствия проектной документации объектов капитального строительства, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения (в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации), осуществляется при проведении государственной экспертизы проектной документации указанных объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В этом случае проведение государственной экологической экспертизы проектной документации указанных объектов в соответствии с подпунктами 71 и 78 статьи 11 настоящего Федерального закона не требуется.".

Статья 9. О внесении изменения в Федеральный закон "Об охране озера Байкал"

Федеральный закон от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6732; 2014, N 26, ст. 3387) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Заключительные положения

1. По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории, в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий.

3. Перечень объектов инфраструктуры, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В указанный перечень наряду с такими объектами включаются мероприятия по охране окружающей среды, связанные со строительством, реконструкцией таких объектов. В указанный перечень не допускается включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также для осуществления рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в составе Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.".

Статья 10. О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2281, 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6418, 6427; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 29, ст. 4300; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866, 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 72; N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; N 27, ст. 3938, 3940; N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 1, ст. 90; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8464; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4426; N 44, ст. 6179; N 52, ст. 7773; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года, N 0001202007130054) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 13 слова "а также" исключить, дополнить словами ", а для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения или линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в соответствии с земельным законодательством с учетом особенностей, установленных частями 1 - 3, 5, 6, 9 - 14, 19-21 статьи 10 Федерального закона "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статьей 19 настоящего Федерального закона";

2) дополнить статьей 19 следующего содержания:

"Статья 19. По 31 декабря 2024 года особенности отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории, установления публичных сервитутов, изъятия земельных участков в целях строительства, реконструкции объектов, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливаются указанным Федеральным законом.".

Статья 11. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 86; N 29, ст. 4342, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771; 2018, N 1, ст. 47, 91; N 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8422, 8448; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442, 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7790; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года, N 0001202007130054, N 0001202007130045) следующие изменения:

1) пункт 143 статьи 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом";

2) часть 4 статьи 9 признать утратившей силу;

3) в статье 49:

а) в пункте 2 части 5 слово "Кодекса." заменить словами "Кодекса. При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной документации указанным в пункте 1 настоящей части требованиям.";

б) пункт 2 части 61 признать утратившим силу;

4) в статье 51:

а) в части 7:

пункт 1 дополнить словами ", если иное не установлено частью 73 настоящей статьи";

в пункте 4 слова "документации, в соответствии" заменить словами "документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в соответствии";

б) дополнить частью 73 следующего содержания:

"73. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 11 статьи 573 настоящего Кодекса градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.";

5) статью 52:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. До выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации. Выполнение таких подготовительных работ допускается в отношении земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута). Перечень видов таких работ, порядок их выполнения, экологические требования к их выполнению устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. При осуществлении капитального ремонта магистрального газопровода допускается повышение его категории, в том числе влекущее изменение зон с особыми условиями использования территории, установленных в связи с его размещением, при условии, что такое изменение не приводит к включению в границы указанных зон территории, в отношении которой указанные зоны не были установлены до капитального ремонта данного магистрального газопровода.";

6) в части 1 статьи 54:

а) пункт 1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 33 статьи 49 настоящего Кодекса";

б) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 33 статьи 49 настоящего Кодекса";

б) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 33 статьи 49 настоящего Кодекса";

7) в части 3 статьи 55:

а) пункт 6 после слова "документации" дополнить словами "(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса)";

б) пункт 9 после слов "реконструированного объекта капитального строительства" дополнить словами "указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса".

Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, 4376; 2016, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4305, 4306; 2017, N 1, ст. 35; N 25, ст. 3593, 3595; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765; N 49, ст. 7332; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 39, 90; N 10, ст. 1437; N 32, ст. 5135; 2019, N 18, ст. 2224; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4426, 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 24, ст. 3740; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 июля 2020 года, N 0001202007130054) дополнить статьей 1015 следующего содержания:

"Статья 1015

По 31 декабря 2024 года особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов, предназначенных для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также подключения (технологического присоединения) указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливаются указанным Федеральным законом.".

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 1-6 настоящего Федерального закона применяются по 31 декабря 2024 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин