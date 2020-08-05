Рестораторы нашли способ решения конфликтов с недовольными жителями

Российские рестораны терпят огромные убытки из-за противоречий и конфликтных ситуаций с жителями. Только столичные заведения за один сезон по этой причине теряют более 1 млрд рублей, заявил вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) Макс Беляев во время пресс-конференции.

Претензии, в частности, касаются громкой музыки, которая доносится с летних веранд, а также шумных гостей заведений. Среди ярких примеров - район Патриарших прудов, от жителей которого постоянно поступает огромное количество жалоб на нарушение тишины в ночное время. "Нам нужно развивать внутренний туризм, и конфликты вокруг ресторанов, которые мы наблюдаем в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, негативно сказываются не только на отдельных бизнесах, но и в целом на всей экономике", - подчеркнул Макс Беляев.

Чтобы погасить конфликты, решено запустить пилотный проект по урегулированию противоречий между жителями и рестораторами. Налаживать диалог будут эксперты специальной рабочей группы. Для этого они предложат заключить общественный договор.

"Начать мы хотим с договора между рестораторами и жителями района Патриарших прудов, как самого "горячего" района, в котором ситуация сейчас дошла уже до предела, - рассказал руководитель Независимого объединения рестораторов столицы Максим Лучин. По его словам, европейский опыт показывает, что рестораторам экономически выгодно идти на компромиссы, договариваясь с недовольными жителями. Проект протестируют в одном районе города, а в перспективе могут распространить на всю страну. Инициативу уже поддержали рестораторы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.