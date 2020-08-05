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05.08.2020 18:42
Рубрика: Власть

Лишние слова

В закон о ФСБ внесена новая статья о профессиональной тайне
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Сотрудники ФСБ, действующие и бывшие, теперь не имеют права разглашать не только государственную, но и профессиональную тайну.
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ Фото: Пресс-служба ФСБ РФ
Фото: Пресс-служба ФСБ РФ

Соответствующие поправки в Закон "О федеральной службе безопасности", публикует сегодня "Российская газета". К профессиональной тайне, согласно закону, относится информация, не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, разглашение или распространение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и (или) нанести ущерб их репутации.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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По сути, эти поправки касаются в основном самостоятельных взаимоотношений бывших сотрудников спецслужбы с журналистами. Теперь даже после окончания службы они не смогут рассказывать о своей несекретной деятельности без разрешения и экспертизы ФСБ. Действующие сотрудники и сейчас не имеют права общаться со СМИ без разрешения руководства и без согласования с Центром общественных связей ФСБ. Самостоятельность в этом вопросе грозит сотрудникам серьезными санкциями вплоть до увольнения. Как это, например, произошло с сотрудниками, которые снимали на телефон момент перестрелки с "лубянским стрелком" у здания спецслужбы в декабре 2019 года. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах, на предмет наличия или отсутствия в ней возможного ущерба для репутации спецслужб. Исключение составят только официальные информационные сообщения спецслужбы. По всей видимости, запрет касается не только традиционных СМИ, но и опубликования профессиональной тайны в интернет-блогах, соцсетях и Telegram-каналах. Кстати, если говорить о Telegram, то именно в этом месенджере ведется ряд популярных оперативных каналов о деятельности спецслужб, анонимные авторы которых позиционируют себя бывшими или действующими сотрудниками. И именно в Telegram были распространены кадры перестрелки на Лубянке, снятые из окон кабинетов ФСБ.

По сути, эти поправки касаются в основном самостоятельных взаимоотношений бывших сотрудников спецслужбы с журналистами

Согласно закону, перечень требующей экспертизы информации, а также порядок проведения экспертной оценки информационных материалов о деятельности органов безопасности будет определяться непосредственно руководством Федеральной службы безопасности.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Комментарии к документам

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