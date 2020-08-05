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05.08.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Программное облегчение

В IT-отрасли начинается налоговый маневр
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Разработчики программного обеспечения будут платить меньше налогов: с 2021 года налог на прибыль для них снизится с 20% до 3%, а страховые взносы - с 14% до 7,6%. Одновременно льготы по НДС сохраняются только для программного обеспечения, включенного в единый реестр ПО. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Налоговый "маневр" может сделать Россию одной из самых привлекательных юрисдикций в мире для развития IT-отрасли, полагает замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

Фото: iStock
Вся критически важная IT-инфраструктура будет производиться в России

Самой востребованной мерой станет снижение страховых взносов на фонд оплаты труда, говорит Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП). Там подсчитали, что среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить благодаря налоговому маневру около 84 млн рублей. Это позволит нанять до 30 высококвалифицированных работников и повысить зарплаты, что сделает компании более конкурентоспособными.

Закон предусматривает льготу по налогу на прибыль и для разработчиков электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции при соблюдении ряда условий.

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