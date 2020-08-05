Разработчики программного обеспечения будут платить меньше налогов: с 2021 года налог на прибыль для них снизится с 20% до 3%, а страховые взносы - с 14% до 7,6%. Одновременно льготы по НДС сохраняются только для программного обеспечения, включенного в единый реестр ПО. Закон об этом публикует "Российская газета".

Налоговый "маневр" может сделать Россию одной из самых привлекательных юрисдикций в мире для развития IT-отрасли, полагает замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

Самой востребованной мерой станет снижение страховых взносов на фонд оплаты труда, говорит Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП). Там подсчитали, что среднестатистическая компания с оборотом 1 млрд рублей сможет высвободить благодаря налоговому маневру около 84 млн рублей. Это позволит нанять до 30 высококвалифицированных работников и повысить зарплаты, что сделает компании более конкурентоспособными.

Закон предусматривает льготу по налогу на прибыль и для разработчиков электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции при соблюдении ряда условий.