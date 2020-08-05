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05.08.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Резидентам стало легче жить

Экспортеры смогут получать деньги на счета в иностранных банках
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Зарубежные филиалы российских компаний смогут получать деньга на счета в иностранных банках, не имеющих отношения к России. Новый закон, который стал еще одним шагом к смягчению строгостей валютного контроля, публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До этого иностранные филиалы считались российскими резидентами и должны были получать любые платежи только на свои счета в уполномоченных российских банках, объясняет Екатерина Барвалина, директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра.

Фото: iStock
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В связи с этим возникала масса сложностей. Компании не могли зачислять средства сразу от своих контрагентов. Сначала они должны были зачислить на свой российский счет, и только после конвер­таций и платежей банку можно было переводить контрагенту, рассказывает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса".

Ранее в этом году уже были приняты важные для экспортеров послабления по валютному контролю. Так, в конце марта отменено уголовное наказание и смягчена административная ответственность за невозврат или несвоевременный возврат выручки.

В будущем планируются и другие меры, рассказали в минфине. В частности, замена валютного контроля на контроль за сомнительными валютными операциями с применением риск-ориентированного подхода при оценке правомерности совершаемых резидентами валютных операций.

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