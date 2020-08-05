Росгвардейцев обязали представляться гражданам

Новости

Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском 11:01
Какие спектакли покажут театры Союзного государства 10:48
В ЕАО на военных учениях обрушился мост 10:48
В России снимут фильм о "гольяновских рабах" 10:46
В Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына 10:42
Россияне назвали причины увольнения с работы 10:37
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом 10:30
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами 10:17
ЦИК Беларуси назвал явку первого дня досрочного голосования на выборах президента 10:17
В Марий Эл пьяный водитель сбил семерых пешеходов 10:15
В рамках проекта "Здоровая Москва" будут организованы спортивные выходные 10:09
Член Общественной палаты предложила увеличить скидки на ЖКХ для ряда семей 10:08
Экипаж Crew Dragon рассказал, как проходило возвращение на Землю 10:08
Врачи из России: В Киргизии хорошо освоили методы лечения COVID-19 10:07
Артиллеристы на Урале защитили от "диверсантов" воинский эшелон 10:06
У безработного москвича похитили 31 миллион рублей 10:01
Пол Маккартни: The Beatles распались из-за семейной ссоры 09:56
Под МКАД реконструировали газопровод без остановки движения 09:55
Сотрудники ЗАГС могут отрепетировать речь церемонии на VR-тренажере 09:53
Москва поднялась до 18 места в рейтинге цифровой трансформации городов 09:43
В среду Москву ждут +29 градусов и гипоксия 09:39
ВТБ снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% 09:35
Митрополит Иларион призвал черногорские власти остановиться и одуматься 09:30
Ямальским молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС 09:23
В деле Шамсутдинова обнаружили новые факты неуставных отношений 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 10:19
Рубрика: Происшествия

Росгвардейцев обязали представляться гражданам

Текст: Михаил Фалалеев
Сотрудник Росгвардии при обращении к гражданину обязан представиться и объяснить причину своего обращения. Таким требованием был дополнен Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Поправку в этот закон, подписанный главой государства, публикует "Российская газета".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В законе, который был принят 3 июля 2016 года, появилась новая статья 41, состоящая из двух пунктов, - "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности войск национальной гвардии". В первом пункте как раз и говорится об обязанности росгвардейца назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А если приходится применить к гражданину меры, ограничивающие его права и свободы, то необходимо разъяснить ему причину и основания применения таких мер. И, опять же, возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море

Почему такой замечательный пункт не прописали в законе сразу, четыре года назад?

Законодатели имели на то основания, ведь в Росгвардию сразу же вошли в основном бывшие внутренние войска и спецподразделения МВД, которые, собственно, с мирным населением не общаются. Это - силовой компонент, предназначенный для вооруженной борьбы с террористами, бандами, задержанием особо опасных вооруженных уголовных преступников, пресечению уличных беспорядков и массовых столкновений. То есть когда уже не до вежливых разговоров. Кстати, второй пункт новой статьи как раз и оговаривает ситуацию, когда возникает угроза жизни и здоровью людей и надо немедленно пресечь преступление. В таких случаях представляться не надо - просто нет времени.

Жизнь, как это часто бывает, ввела свои коррективы и потребовала внести коррективы в закон. В Росгвардию вошли не только исключительно силовики, но и некоторые подразделения полиции и внутренней службы. А они уже непосредственно работают с обычными людьми, оказывают населению государственные услуги. В том числе - лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана.

Ведь понятно, что если сотрудники "лицензионки" решат проверить условия хранения личного гражданского оружия, они представятся и предъявят документы хозяину квартиры, где находится сейф с его охотничьим ружьем. Однако сделают это из вежливости и во избежание ненужных конфликтов. Но если это не прописано в законе, то могут и не предъявлять. А хозяин - их не впустить.

Росгвардия прокомментировала инцидент в парке Горького в День ВДВ

Другой возможный момент - сотрудники вневедомственной охраны, которая не только охраняет квартиры, дачи и прочее имущество, но и патрулирует улицы, решили проверить документы у прохожего. Человек требует их представиться, ведь у них на куртках написано - "Полиция". Возникает конфликт на ровном месте. Более того, возможны и злоупотребления.

Поэтому законодатели решили исправить этот парадокс. Тем более, что для вневедомственной охраны решили не менять надпись "Полиция" на "Росгвардию" - люди так привыкли, им проще в случае беды на улице обращаться к полицейским.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия Комментарии к документам

Главное сегодня

МЧС отправит в Бейрут 5 спецбортов с мобильным госпиталем и медиками
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет
Серийное производство дрона "Охотник" начнется в 2024 году
Постпред Крыма призвал Кравчука не искать "острых ощущений" на полуострове
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию