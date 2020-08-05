Росгвардейцев обязали представляться гражданам

Сотрудник Росгвардии при обращении к гражданину обязан представиться и объяснить причину своего обращения. Таким требованием был дополнен Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Поправку в этот закон, подписанный главой государства, публикует "Российская газета".

В законе, который был принят 3 июля 2016 года, появилась новая статья 41, состоящая из двух пунктов, - "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности войск национальной гвардии". В первом пункте как раз и говорится об обязанности росгвардейца назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А если приходится применить к гражданину меры, ограничивающие его права и свободы, то необходимо разъяснить ему причину и основания применения таких мер. И, опять же, возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Почему такой замечательный пункт не прописали в законе сразу, четыре года назад?

Законодатели имели на то основания, ведь в Росгвардию сразу же вошли в основном бывшие внутренние войска и спецподразделения МВД, которые, собственно, с мирным населением не общаются. Это - силовой компонент, предназначенный для вооруженной борьбы с террористами, бандами, задержанием особо опасных вооруженных уголовных преступников, пресечению уличных беспорядков и массовых столкновений. То есть когда уже не до вежливых разговоров. Кстати, второй пункт новой статьи как раз и оговаривает ситуацию, когда возникает угроза жизни и здоровью людей и надо немедленно пресечь преступление. В таких случаях представляться не надо - просто нет времени.

Жизнь, как это часто бывает, ввела свои коррективы и потребовала внести коррективы в закон. В Росгвардию вошли не только исключительно силовики, но и некоторые подразделения полиции и внутренней службы. А они уже непосредственно работают с обычными людьми, оказывают населению государственные услуги. В том числе - лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана.

Ведь понятно, что если сотрудники "лицензионки" решат проверить условия хранения личного гражданского оружия, они представятся и предъявят документы хозяину квартиры, где находится сейф с его охотничьим ружьем. Однако сделают это из вежливости и во избежание ненужных конфликтов. Но если это не прописано в законе, то могут и не предъявлять. А хозяин - их не впустить.

Другой возможный момент - сотрудники вневедомственной охраны, которая не только охраняет квартиры, дачи и прочее имущество, но и патрулирует улицы, решили проверить документы у прохожего. Человек требует их представиться, ведь у них на куртках написано - "Полиция". Возникает конфликт на ровном месте. Более того, возможны и злоупотребления.

Поэтому законодатели решили исправить этот парадокс. Тем более, что для вневедомственной охраны решили не менять надпись "Полиция" на "Росгвардию" - люди так привыкли, им проще в случае беды на улице обращаться к полицейским.