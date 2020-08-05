Россияне назвали причины увольнения с работы

Чаще всего россияне уходят с работы из-за того, что им не повышают зарплату. Об этом они сами рассказали в ходе опроса, проведенного сервисом подбора персонала Работа.ру.

"Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников. Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% - отсутствие карьерного роста", - приводит результаты опроса агентство РИА Новости.

10% опрошенных готовы уволиться, так как им надоело слишком долго ездить на работу и хочется найти что-то поближе к дому. Для 7% веской причиной увольнения может стать желание уделять больше времени семье. 4% респондентов готовы сменить работу, так как в коллективе часто случаются конфликты.

А вот когда речь идет об устройстве на новое место работы, то более половины опрошенных (54%), хотят получить не только достойную зарплату, но и удобный рабочий график. Для 44% респондентов важно, чтобы путь от дома до работы был максимально удобным. 36% отметили, что компания должна быть надежная. Для 34% важны позитивные отзывы сотрудников о работе, а для 31% - возможности обучения и карьерного роста. 17% опрошенных все-таки признались, что самое главное для них на новом месте работы - это более высокая, чем раньше, зарплата. 10% участников опроса отметили значимость льгот, которые предоставляет компания своим сотрудникам.