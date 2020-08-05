Россияне стали тратить столько же, сколько до пандемии

В июле нынешнего года общий объем трат по банковским картам в сети ВТБ составил 209 млрд рублей, превысив на 5% показатели как марта нынешнего года, так и июля прошлого. Чаще всего россияне тратили деньги на покупку одежды и электроники.

А вот на походы в кафе и рестораны и на оплате услуг россияне пока экономят. На походы в ресторан траты ниже, чем до пандемии, на 19%. На оплату услуг - на 12%.

Интересно, что многие россияне и после пандемии продолжили активно совершать онлайн-покупки. Траты в сегменте интернет-эквайринга на 5% выше, чем в июле 2019 года. По сравнению с мартом объем покупок через интернет в июле оказался выше уже на 26%. Опять же чаще всего заказывали одежду и электронику. "Проседают" к прошлому году только онлайн-траты на транспорт (-18%) и услуги (-27%).

По итогам июля восстановился и внутренний туризм. Гостиницы показали прирост трат на 18% по сравнению с июлем 2019 года, прокат транспорта - на 61%. Больше всего россияне потратили денег, посещая Ленинградскую область (прирост 242%), Сочи и Краснодарский край (прирост 100%), Калининградскую область (прирост 69%) и Карелию (прирост 33%).

"Июль стал первым месяцем после марта, когда объем транзакций россиян по картам показал прирост год к году. На это повлияло расширение работы торговых точек и сферы услуг в большинстве регионов страны, а также восстановление платежеспособности граждан. По нашим данным, объем зарплатных начислений в июне почти на 3% превысил апрельские значения и сравнялся с мартовскими, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Рост показывает и внутренний туризм, где несмотря на пандемию объем трат превышает значения прошлого года на 1,5%. Положительную динамику показывают даже продажи авиабилетов, однако это объясняется эффектом отложенного спроса после "провала" в традиционно пиковый период апреля-июня".