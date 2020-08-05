Российская "Чупакабра" едет в Сан-Себастьян

Дебютный полнометражный фильм молодого российского режиссера, выпускника ВГИКа Григория Коломийцева со странным названием "Чупакабра" отобран для участия в программе New Directors Section 68-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Чупакабра в пуэрториканском, а затем и в международном фольклоре - мифическое существо размером с собаку, кровожадное и опасное как для людей, так и для домашних животных. Его находит маленький герой картины и пытается установить с ним контакт. В фильме снимались Платон Кузмич, Татьяна Князева, Карина Александрова, Саид Гамзатов, Серафим Черкинский, Олег Ягодин.

Григорий Коломийцев на этом фестивале в столице басков не новичок: он представлял там свой короткометражный фильм "Мария" и в прошлом году презентовал "Чупакабру" - как свой будущий проект. Теперь фильм в конкурсе молодых режиссеров будет состязаться с еще одиннадцатью картинами из Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Китая, Франции, Ирландии, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, Испании и Японии. Фестиваль пройдет с 18 по 26 сентября.