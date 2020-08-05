Российские спикеры выразили соболезнования в связи с трагедией в Бейруте

Глава обеих палат российского парламента выразили соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в Бейруте.

- От имени Совета Федерации примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута, - говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя главы палаты депутатов Ливана Набиха Берри.

Как сообщили в пресс-службе СФ, Матвиенко попросила передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также направил спикеру парламента Ливана телеграмму с соболезнованиями, сообщила пресс-служба ГД.

- От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута накануне вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали.