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05.08.2020 07:09
Рубрика: В мире

Стратегия для ирбиса

Русский зубр поможет сохранить барса
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 171(8225)
Российские специалисты поделились с коллегами из Киргизии опытом развития и сохранения потенциала особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Приоритетные направления сотрудничества экологических ведомств двух стран определили еще в прошлом году, когда представители Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) при правительстве КР посетили Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

- Развитие системы особо охраняемых природных территорий, ведение Красных книг, вопросы проектирования национальных природных парков, а также разработка стратегий и планов действий по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов - лишь немногие направления, по которым сотрудничество в ближайшее время будет развиваться, - сообщила Миргуль Аманалиева, менеджер проекта ПРООН и Глобального экологического фонда "Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования". - Кроме того, российские специалисты поделились информацией об особенностях работы их заповедников. В частности, все данные, будь то отчеты или какие-то научные исследования, размещаются на специальном интернет-ресурсе и находятся в открытом доступе. Не менее полезной для киргизстанских специалистов стала "Концепция внедрения лесов высокой природоохранной ценности" (КЛВПЦ). Для нашей республики это интересно, поскольку она славится реликтовыми лесами грецкого ореха.

Фото: Центральный государственный национальный архив КР
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- Сам же Западный Тянь-Шань в целом является природным объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО, одной из 34 глобальных горячих точек биоразнообразия и включен в рейтинг мировых экорегионов Global 200 по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF), - утверждает Миргуль Аманалиева.

Особой темой для обсуждения экологов двух стран стало сохранение снежного барса - ирбиса. Этот хищник внесен в Красную книгу, и охота на него чревата крупным штрафом - 1,5 миллиона сомов. Однако популяция животного растет намного медленнее, чем этого хотелось бы специалистам. И проблема не только в браконьерах. Как считают эксперты, долгое время уничтожалась сама экосистема, в которой и обитает снежный леопард. Люди массово отстреливают его добычу - косуль и горных баранов. В некоторых горных регионах барс оказался на грани полного вымирания.

Для увеличения популяции ирбиса россияне предложили попробовать метод, который был использован для сохранения европейского зубра. Он в свое время позволил более чем в три раза увеличить поголовье животных на территории, расположенной на стыке Орловской, Калужской и Брянской областей.

Вместе с тем

Одним из направлений сотрудничества природоохранных ведомств двух стран станет подготовка кадров. Российская сторона предложила помочь с подготовкой квалифицированных специалистов. В Московском государственном университете имени Ломоносова организуют специальные курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов в сфере экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования.

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