Первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев подтвердил свое участие в Открытом чемпионате США, который, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, стартует в Нью-Йорке 31 августа.

Организаторы обнародовали список заявившихся теннисистов. Мужской турнир возглавит лидер рейтинга серб Новак Джокович. Третья ракетка мира австриец Доминик Тим тоже готов отправиться за океан. А вот действующий чемпион испанец Рафаэль Надаль, который в финале-2019 обыграл Медведева, не приедет защищать титул. Рафа решил не рисковать здоровьем.

На корты не выйдет и швейцарец Роджер Федерер, который из-за операции досрочно завершил сезон. Таким образом, впервые за 21 год на "мэйджоре" в Нью-Йорке не выступят эти два чемпиона.

Женский турнир, наоборот, может похвастаться составом. Свое участие подтвердили 13 победительниц турниров "Большого шлема", среди которых экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс, ее сестра Винус, вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, чешка Петра Квитова и россиянка Светлана Кузнецова.

Кроме того, организаторы US Open наконец обнародовали меры безопасности, которые будут действовать во время турнира. Про жесткие правила говорили давно. Одних это сразу отпугнуло. Для других стало хорошей гарантией. К примеру, некоторые теннисистки, выступающие сейчас на первом турнире сезона в Палермо, уже высказали недовольство: мол, ограничения только формальные. Игроки живут в одном отеле с туристами, могут спокойно выходить в город. Что ж, в Нью-Йорке хотят создать для участников и их сопровождающих изолированную безопасную зону. Чтобы выйти за ее пределы, нужно получить разрешение. Нарушил правила - получи дисквалификацию.