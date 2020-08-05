Рост цен на газ поможет завершению "Северного потока-2"

Для большинства стран Европы и в первую очередь для Германии рост цен на газ означает увеличение разницы между стоимостью поставок трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Более дорогой СПГ будет терять привлекательность для потребителей, подключенных к трубопроводам.

Причем для части Западной и Центральной Европы поставки через "Северный поток" выгоднее других маршрутов, но пока не запущен второй газопровод по дну Балтийского моря, они ограничены 55 млрд кубометров в год. А только в 2019 году, не самом лучшем для российского экспорта, "Газпром" поставил в одну Германию 53 млрд кубометров газа. В Германии нет своего терминала для приемки СПГ, первый должен быть запущен в 2023 году. При росте потребления газа во всей Европе оба "Северных потока" представляют для Германии несомненный экономический интерес. Поставки же СПГ, наоборот, обходят страну стороной. Более того, при дефиците газа Германии придется покупать уже регазифицированный продукт, что скажется на его цене. До этого, конечно, еще очень далеко, но исключить такую возможность нельзя.

Поставки газа через "Северный поток" для ряда стран Европы выгоднее других маршрутов

"Прямой связи между конъюнктурой на рынке и планами достройки газопровода нет, но запуск "Северного потока-2" сделает европейский газовый рынок более ликвидным и устойчивым к скачкам цен", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Конечно, понимают это и в Европе.

Рост цен на газ связывают с прогнозом погоды. На следующей неделе в Европе ожидается жара до 40 градусов, что приведет к резкому скачку потребления электричества.

Сыграло свою роль и то, что Украина в полтора раза увеличила импорт газа. Поставки превысили 100 млн кубометров в сутки, причем более 40 млн кубометров составил реверс из Словакии и более 60 млн кубометров - виртуальный реверс, за счет поставок российского газа.

Но чем бы ни был вызван рост цен на газ, он означает увеличение спроса на него и начало восстановления европейского рынка. "По данным Markit Economics, сводный PMI еврозоны в июле вырос до 54,9 пункта с 48,5 пункта в июне", - сказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Она пояснила, что индекс PMI - это опережающий экономический индикатор, значение которого выше 50 пунктов отражает повышение деловой активности.