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05.08.2020 14:14
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор запустил Telegram-бота

Текст: Ольга Игнатова

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) запустила Telegram-бота @RTN_TestBot, который позволяет проверить свои знания в области промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: iStock
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Бот прежде всего сможет помочь специалистам в области промышленной безопасности предприятий, которые готовятся к регулярной аттестации. Тесты могут также пригодится и тем, кто просто хочет получить представление об этой профессиональной сфере.

Пользователям предлагается ответить на вопросы, которые будут им заданы в аттестационной комиссии. Пока доступен тест - А.1. Основы промышленной безопасности (ПБ 115.13). Если появится спрос, тематика тестов @RTN_TestBot будет расширена.

Экономика Отрасли Связь Правительство Ростехнадзор

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