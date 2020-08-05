Ростехнадзор запустил Telegram-бота

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) запустила Telegram-бота @RTN_TestBot, который позволяет проверить свои знания в области промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Бот прежде всего сможет помочь специалистам в области промышленной безопасности предприятий, которые готовятся к регулярной аттестации. Тесты могут также пригодится и тем, кто просто хочет получить представление об этой профессиональной сфере.

Пользователям предлагается ответить на вопросы, которые будут им заданы в аттестационной комиссии. Пока доступен тест - А.1. Основы промышленной безопасности (ПБ 115.13). Если появится спрос, тематика тестов @RTN_TestBot будет расширена.