"Ростелеком" проложит линию связи до Гонконга и Японии

"Ростелеком" начинает работу над проектом по строительству высокоскоростной линии от западных до восточных границ России - и далее в Гонконг и Японию. Стоимость проекта составит 40 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

- Видим дополнительные возможности в работе на международных рынках, - сообщил он Владимиру Путину. - Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию.

Современная высокоскоростная линия будет проложена от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель протянут в Гонконг и в Японию. "Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 млрд рублей", - сказал Осеевский.

Он пояснил, что половину емкостей этой линии компания планирует использовать для внутрироссийских нужд, а половину - для международного трафика, что позволит получать несырьевую экспортную выручку.

- Интерес наших партнеров в Европе и в Азии довольно большой, - сказал глава "Ростелекома".

Владимир Путин заметил, что "срок окупаемости совсем приятный для слуха и для глаза - и для инвесторов потенциальных".

- Пять лет, да, - согласился его собеседник. - Это связано с тем, что спрос действительно большой. А по России самый короткий путь обеспечивать минимальную задержку.

Осеевский также назвал важным, что при реализации проекта будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса. "Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях", - заключил глава компании.