Samsung показала новые устройства линейки Galaxy

Новости

Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству 16:00
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса 15:58
Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе 15:58
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев 15:55
Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк 15:52
На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
Медведев заявил об ответственности диаспор за стычки армян и азербайджанцев 15:35
"Не кончится лето": В Петербурге открылась выставка работ Виктора Цоя 15:34
МИД: Россия готовит гуманитарную помощь в Бейрут 15:29
Глава Калмыкии заболел коронавирусом 15:16
В ближайшие годы к интернету подключат свыше 5 тыс. малых деревень 15:12
В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников 14:59
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 17:00
Рубрика: Digital

Samsung показала новые устройства линейки Galaxy

Текст: Иван Черноусов
Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показали новые устройства - смартфоны линейки Galaxy Note (Note20 и Note20 Ultra), планшеты Galaxy Tab S7/S7+, часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live.
Фото: Иван Черноусов Фото: Иван Черноусов
Фото: Иван Черноусов

Смартфоны

Южнокорейская компания позиционирует Galaxy Note как девайс для тех, кто "стремится достичь большего". Аудитория данного гаджета давно сформировалась - это творческие люди, которым в повседневном использовании необходим стилус. В Note20 и Note20 Ultra его значительно "прокачали". Значительно уменьшилось время отклика - по сравнению с прошлогодней линейкой для Note20 этот показатель составил 40%, а для Ultra - 80%.

Давайте взглянем на технические характеристики обоих гаджетов. Galaxy Note20 чуть меньше своего собрата Note20 Ultra - его диагональ экрана составляет 6,7 дюймов против 6,9 у "ультры". Разрешение в первом случае FHD+, а во втором - WQHD+. Скажем сразу - когда вы смотрите на оба гаджета, которые лежат перед вами, разница в более низком разрешении абсолютно незаметна. Поэтому, выбирая телефон, следует ориентироваться исключительно на нужные вам габариты и другие технические характеристики.

Из интересных особенностей Note20 Ultra выделяется экран, который работает на частоте 120 Гц. Это особенно хорошо видно в играх, кроме того, возрастает плавность прокрутки и в обычном меню.

Наборы камер у Note20 и Note20 Ultra немного различаются. Note20 оснащается ультраширокоугольной камерой на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, широкоугольной 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телеобъективом с трехкратным оптическим зумом на 64 мегапикселя с f/2.0. При этом гибридный зум - 30x.

Версия Ultra получила ультраширокоугольную камеру на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, "ширик" на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телефотообъектив на 12 мегапикселей c диафрагмой f/3.0 с пятикратным оптическим зумом и гибридным 50-кратным зумом. "Фронталка" одинаковая - на 10 мегапикселей с диафрагмой f/2.0 у обоих Note.

По процессорам абсолютный паритет. И в той, и в другой модели установлен Exynos 990 - согласно заявлением производителя, прирост CPU составил 19% по сравнению с прошлогодней линейкой смартфонов, а прирост графики - GPU - 9%. И в Note20, и в его "ультра" версии 8 Гб оперативной памяти. Для Note20 будет версия с 12 Гб оперативной памяти и 5G, но в России ее не будет - на наш, как и большинство европейских рынков, придут смартфоны только с LTE-модулем. Количество встроенной памяти у обоих гаджетов составляет 256 Гб.

Из смартфонов Samsung исчезнет бесполезная функция

Корпус Galaxy Note20 Ultra защищен стеклом Gorilla Glass 7. Седьмое поколение самого известного на рынке смартфонов защитного стекла впервые применяется в смартфоностроении и, будем надеяться, сможет защитить гаджеты от падений и царапин.

Поддержка карт памяти MicroSD есть только у старшей модели - поставить целый 1 Tб. Это действительно очень много - хватит и на фото, и на видео, которое смартфоны умеют писать в разрешении вплоть до 8к. Емкость аккумулятора Note20 - 4300 мАч, "ультры" - 4500 мАч. И в том, и в другом случае поддерживается как обратная беспроводная зарядка, так и быстрая зарядка, позволяющая зарядить гаджет до 50 процентов за полчаса. Защита от воды по стандарту iP68 есть у обоих девайсов, как и Samsung Pay.

Также в Samsung рассказали, что расширили функцию "Связь с Windows" и улучшили интеграцию с приложениями Microsoft 365. А в стандартных "заметках" теперь можно подписывать документы - это очень удобно.

Напоследок ответим на излюбленный вопрос: "Как смартфон лежит в руке?". Отлично лежат оба смартфона. Новые Note получились довольно легкими при весьма внушительных габаритах - 195 и 208 граммов для Note20 и Note20 Ultra соответственно.

Часы

Фанаты линейки Galaxy Watch также получили долгожданную новинку - Galaxy Watch 3. Часы появятся на рынке в двух размерах 41 и 45 мм, доступны ремешки как из нержавеющей стали, так и из кожи. Разумеется, Galaxy Watch 3 поддерживают беспроводную зарядку и защиту от воды по стандарту iP68. Будут доступны цвета черный и бронзовый для версии 45 мм и бронзовый и серебряный для версии 41 мм.

Google представила дешевый смартфон Pixel 4a. Чем он хорош, а чем не очень

Впервые в линейке Galaxy Watch появится функция ЭКГ (ее запустят в России чуть позже). Кроме того, часы покажут уровень насыщения крови кислородом. Гаджет способен анализировать, насколько хорошо его владелец тренируется, и давать советы. В Galaxy Watch 3 добавили функцию оповещения о падениях - если пользователь упал, часы отправят сигнал SOS на четыре избранных контакта.

Беспроводные наушники

В то время, как остальные игроки рынка дружно копируют AirPods, южнокорейцы идут своим путем, и это у них хорошо получается. Galaxy Buds Live - именно так называются новые наушники Samsung - получили дизайн, который повторяет внутреннюю форму ушной раковины. Такое решение смотрится как минимум необычно. Управлять Galaxy Buds Live можно с помощью касаний поверхности наушников. Они совместимы как с операционной системой Android, так и с iOS. Поддерживается быстрая зарядка. Доступные цвета - бронзовый, черный и белый.

Планшеты

Опыт использования iPhone SE: стоит ли брать маленький смартфон Apple

Galaxy Tab давно является одним из лучших решений для тех, кому нужен именно Android-планшет. Описать все возможности Galaxy Tab S7 и S7+ в нескольких абзацах просто невозможно, поэтому выделим только самые главные нововведения.

Используя режим Sidekick, вы сможете использовать планшет в качестве второго экрана для вашего Windows-компьютера. А функция Music Share предназначена для управления домашней аудиосистемой. Ещё одним интересным нововведением является режим Multi-Windows - она позволяет разместить на экране устройства до трех приложений одновременно.

Итоги

У Samsung получились весьма любопытные устройства, которые совершенно точно найдут своего покупателя. В ближайшее время ждите обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra на нашем сайте.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом