Samsung показала новые устройства линейки Galaxy

Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показали новые устройства - смартфоны линейки Galaxy Note (Note20 и Note20 Ultra), планшеты Galaxy Tab S7/S7+, часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live.

Смартфоны

Южнокорейская компания позиционирует Galaxy Note как девайс для тех, кто "стремится достичь большего". Аудитория данного гаджета давно сформировалась - это творческие люди, которым в повседневном использовании необходим стилус. В Note20 и Note20 Ultra его значительно "прокачали". Значительно уменьшилось время отклика - по сравнению с прошлогодней линейкой для Note20 этот показатель составил 40%, а для Ultra - 80%.

Давайте взглянем на технические характеристики обоих гаджетов. Galaxy Note20 чуть меньше своего собрата Note20 Ultra - его диагональ экрана составляет 6,7 дюймов против 6,9 у "ультры". Разрешение в первом случае FHD+, а во втором - WQHD+. Скажем сразу - когда вы смотрите на оба гаджета, которые лежат перед вами, разница в более низком разрешении абсолютно незаметна. Поэтому, выбирая телефон, следует ориентироваться исключительно на нужные вам габариты и другие технические характеристики.

Из интересных особенностей Note20 Ultra выделяется экран, который работает на частоте 120 Гц. Это особенно хорошо видно в играх, кроме того, возрастает плавность прокрутки и в обычном меню.

Наборы камер у Note20 и Note20 Ultra немного различаются. Note20 оснащается ультраширокоугольной камерой на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, широкоугольной 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телеобъективом с трехкратным оптическим зумом на 64 мегапикселя с f/2.0. При этом гибридный зум - 30x.

Версия Ultra получила ультраширокоугольную камеру на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, "ширик" на 108 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телефотообъектив на 12 мегапикселей c диафрагмой f/3.0 с пятикратным оптическим зумом и гибридным 50-кратным зумом. "Фронталка" одинаковая - на 10 мегапикселей с диафрагмой f/2.0 у обоих Note.

По процессорам абсолютный паритет. И в той, и в другой модели установлен Exynos 990 - согласно заявлением производителя, прирост CPU составил 19% по сравнению с прошлогодней линейкой смартфонов, а прирост графики - GPU - 9%. И в Note20, и в его "ультра" версии 8 Гб оперативной памяти. Для Note20 будет версия с 12 Гб оперативной памяти и 5G, но в России ее не будет - на наш, как и большинство европейских рынков, придут смартфоны только с LTE-модулем. Количество встроенной памяти у обоих гаджетов составляет 256 Гб.

Корпус Galaxy Note20 Ultra защищен стеклом Gorilla Glass 7. Седьмое поколение самого известного на рынке смартфонов защитного стекла впервые применяется в смартфоностроении и, будем надеяться, сможет защитить гаджеты от падений и царапин.

Поддержка карт памяти MicroSD есть только у старшей модели - поставить целый 1 Tб. Это действительно очень много - хватит и на фото, и на видео, которое смартфоны умеют писать в разрешении вплоть до 8к. Емкость аккумулятора Note20 - 4300 мАч, "ультры" - 4500 мАч. И в том, и в другом случае поддерживается как обратная беспроводная зарядка, так и быстрая зарядка, позволяющая зарядить гаджет до 50 процентов за полчаса. Защита от воды по стандарту iP68 есть у обоих девайсов, как и Samsung Pay.

Также в Samsung рассказали, что расширили функцию "Связь с Windows" и улучшили интеграцию с приложениями Microsoft 365. А в стандартных "заметках" теперь можно подписывать документы - это очень удобно.

Напоследок ответим на излюбленный вопрос: "Как смартфон лежит в руке?". Отлично лежат оба смартфона. Новые Note получились довольно легкими при весьма внушительных габаритах - 195 и 208 граммов для Note20 и Note20 Ultra соответственно.

Часы

Фанаты линейки Galaxy Watch также получили долгожданную новинку - Galaxy Watch 3. Часы появятся на рынке в двух размерах 41 и 45 мм, доступны ремешки как из нержавеющей стали, так и из кожи. Разумеется, Galaxy Watch 3 поддерживают беспроводную зарядку и защиту от воды по стандарту iP68. Будут доступны цвета черный и бронзовый для версии 45 мм и бронзовый и серебряный для версии 41 мм.

Впервые в линейке Galaxy Watch появится функция ЭКГ (ее запустят в России чуть позже). Кроме того, часы покажут уровень насыщения крови кислородом. Гаджет способен анализировать, насколько хорошо его владелец тренируется, и давать советы. В Galaxy Watch 3 добавили функцию оповещения о падениях - если пользователь упал, часы отправят сигнал SOS на четыре избранных контакта.

Беспроводные наушники

В то время, как остальные игроки рынка дружно копируют AirPods, южнокорейцы идут своим путем, и это у них хорошо получается. Galaxy Buds Live - именно так называются новые наушники Samsung - получили дизайн, который повторяет внутреннюю форму ушной раковины. Такое решение смотрится как минимум необычно. Управлять Galaxy Buds Live можно с помощью касаний поверхности наушников. Они совместимы как с операционной системой Android, так и с iOS. Поддерживается быстрая зарядка. Доступные цвета - бронзовый, черный и белый.

Планшеты

Galaxy Tab давно является одним из лучших решений для тех, кому нужен именно Android-планшет. Описать все возможности Galaxy Tab S7 и S7+ в нескольких абзацах просто невозможно, поэтому выделим только самые главные нововведения.

Используя режим Sidekick, вы сможете использовать планшет в качестве второго экрана для вашего Windows-компьютера. А функция Music Share предназначена для управления домашней аудиосистемой. Ещё одним интересным нововведением является режим Multi-Windows - она позволяет разместить на экране устройства до трех приложений одновременно.

Итоги

У Samsung получились весьма любопытные устройства, которые совершенно точно найдут своего покупателя. В ближайшее время ждите обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra на нашем сайте.