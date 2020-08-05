Каждый год Samsung презентует смартфоны для бизнеса. В новой линейке представлены два смартфона - Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Они оснащены встроенным в экран сканером отпечатка пальца, поддерживают скоростную зарядку, снабжаются умным пером S Pen и умеют сами подзаряжать гаджеты. Наушники в чехле достаточно положить на "спинку" мобильника для зарядки.

Среди других возможностей новинок - поддержка технологии Dex. Через специальную док-станцию к смартфону можно подключить различные устройства - мышь, клавиатуру, дисплей - и использовать смартфон как обычный компьютер. Оба аппарата поддерживают бесконтактные платежи, работают на мощнейшем Exynos 990 собственной разработки Samsung.

Теперь о различиях. Базовая модель Galaxy Note 20 оснащена экраном 6,7 дюйма и частотой обновления 60 Гц. Это устаревающий стандарт, анимация с ним кажется не такой плавной, как на экранах с частотой 90 и 120 Гц. У продвинутого Galaxy Note 20 Ultra как раз 120 Гц экран - картинка на нем кажется более "живой". Диагональ дисплея у "ультры" - 6,9 дюйма.

"Линейка Galaxy Note традиционно и заслуженно ассоциируется у покупателей с лучшей реализацией стилуса на рынке. В новых смартфонах S-Pen ускорили по отклику, а также существенно расширили интеграцию с экосистемой Microsoft, - говорит Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - В этом у серии Note 20 нет прямых конкурентов, модели действительно выделяются".

Почти компьютеры: к смартфонам Galaxy Note 20 можно подключить клавиатуру и монитор

Помимо обновленного фирменного дизайна, важным моментом для многих может стать увеличенный объем встроенной памяти, который впервые начинается от 256 Гб, и лучшая в истории Samsung камера с лазерным автофокусом, отмечает эксперт.

В России стоимость Galaxy Note 20 составит 79990 рублей за версию 256 Гб, Ultra с тем же объемом памяти стоит 99990 рублей. Старт продаж - 21 августа.