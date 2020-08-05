Samsung представила Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung представила второе поколение своего раскладывающегося смартфона - новинка получила название Galaxy Z Fold2. Об этом рассказали во время онлайн-презентации Unpacked 2020.

У смартфона два дисплея Infinity-O - 6,2 дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. При этом внутренний дисплей защищен специальным ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass). Внутренний экран получил разрешение 2213x1689 пикселей и частоту обновления изображения 120 Гц.

Как отмечает производитель, диагональ экрана увеличилась всего на 0,4 дюйма по сравнению с предыдущей моделью, но при этом площадь выросла на 13,5%. Разрешение внешнего экрана AMOLED составляет 2260 x 816 пикселей, частота обновления изображения - 60 Гц.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, оснащен 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная мощность 11 Вт.

Основной блок камер состоит из трех объективов: телефото на 12 Мп с диафрагмой f/2.4, основной модуль на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, а также ультраширокоугольный модуль на 12 Мп с диафрагмой f/2.2. Для селфи и видеозвонков предусмотрены две врезанных в экраны камеры на 10 Мп с диафрагмой f/2.2. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, он встроен в кнопку включения.

Смартфон появится на рынке в двух цветах - бронзовом и черном. Кроме того, южнокорейцы планируют выпустить дизайнерскую версию Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition в сотрудничестве с модельером Томом Брауном.

Работает гаджет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.1. Дата выхода и цены на новинку пока не объявлены, дополнительные подробности компания обещает сообщить в сентябре.