Samsung представляет Galaxy Note 20. Характеристики, фото, цена

Инсайдер Эван Бласс менее чем за сутки до презентации Samsung Galaxy Note 20 опубликовал в своем блоге фотографии новых устройств, а также официальные видео.

Вот как будет выглядеть новая линейка девайсов.

Вместе с новыми Galaxy Note 20 будут представлены беспроводные наушники Galaxy Buds, умные часы Galaxy Watch 3 и планшетный компьютер Galaxy Tab S7.

What can I say, I'm a perfectionist. pic.twitter.com/A6btpkyZGa — Evan Blass (@evleaks) August 5, 2020

Планшеты сделают похожими на Apple iPad Pro новых поколений, причем стилус, судя по всему, будет присутствовать в комплекте. Также к планшету пристегивается клавиатура с тачпадом - как у планшетов Apple.

Оказавшиеся в распоряжении Бласса видео описывают внешний вид и возможности часов.

Теперь немного о характеристиках смартфонов. Моделей будет две - базовая Galaxy Note 20 и продвинутая Galaxy Note 20 Ultra. Последняя получит безрамочный дисплей с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 3200x1440 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц. Матрица будет защищена стеклом Gorilla Glass 7.

В качестве процессора используется чип Exynos 990, работающий в тандеме с 12 Гб оперативной и 256/512 Гб постоянной памяти UFS 3.1 (расширяется с помощью карт microSD).

Основная камера Galaxy Note 20 Ultra - тройная. Основной модуль имеет разрешение 108 Мп, два 12-мегапиксельных датчика работают с ультрашироким и телезум (5X оптическим )объективами. Поддерживается запись видео 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Модель Ultra также оснащается аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, модулем NFC, портом USB-C, имеет водозащиту IP68.

Базовая Galaxy Note 20 будет попроще - экран будет иметь тонкие рамки, разрешение FullHD+ и частоту обновления 60 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран (как и в Ultra). Чип используется тот же, а объем памяти составляет 8/256 Гб, расширение не предусмотрено. Камера тоже попроще - разрешение основного модуля составляет 64 Гб, ультраширокий объектив присутствует, а зум будет только трехкратным гибридным. Модуль NFC на месте, как и USB-C. Емкость аккумулятора - 4300 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

Оба смартфона оснащаются пером S Pen, которое позволяет не только рисовать и писать на экране, но и управлять устройством удаленно, поддерживают технологию Dex (подключение периферии для использования смартфона в качестве компьютера).

Цены официально объявят в ходе презентации, однако, как утверждают инсайдеры, Galaxy Note 20 будет стоить около 1000 долларов (примерно 73 тысячи рублей), Galaxy Note 20 Ultra - около 1200 долларов (примерно 88 тысяч рублей).